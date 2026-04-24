كتب نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الإدارية غسان الخوري عبر منصة إكس:

"كل سنة بـ٢٤ نيسان، منوقف حدّ أهلنا اللبنانيين من أصل أرمني، ومنشاركهن ذكرى المجازر يلي راح ضحيتها أكتر من مليون ونص شهيد.

ذكرى أوّل إبادة بالقرن العشرين، إبادة طالت أبرياء من أطفال ونساء وعُجّز، وشرّدت شعب كامل من أرضه، بنفس الوقت يلي وقعت فيه مجازر السريان والآشوريين، وحوصر جبل لبنان وتعرّض أهله للمجاعة بهدف إنهاء وجودهم.



اليوم، بعد ١١١ سنين، منستذكر سوا ضحايا مجازر ١٩١٥، منترحّم عليهم ومنصلّيلهم، ومنجدّد رفضنا للقتل والاستهدافات يلي عم تطال المدنيين بلبنان، ولتهجير الناس من بيوتها وتدمير القرى، وللمحاولات المتكرّرة لفرض معادلات بقوّة السلاح أو خلق واقع جديد بالعنف والاقتتال الداخلي لإلغاء الآخر.

والتاريخ بيشهد إنو هالأساليب ما بتقدر تمحي شعب ولا بتلغي وطن.



اليوم، علينا كلبنانيين نتعلّم من تجربة الأرمن بالداخل والانتشار: تعلّقهم بأرضهم، بدينهم، بلغتهم، بشعبهم وببلدهم، وقدرتهم يثبتوا حالهم رغم كل المآسي والظروف الصعبة يلي مرقوا فيها."