أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية على حسابه على "إكس"، بأنه "قد سجّل عند الساعة 23:51 بالتوقيت المحلي من ليل يوم الخميس الواقع فيه 23 نيسان 2026 هزة أرضية بقوة 2.3 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة عانا في البقاع الغربي".