انخفض سعر صفيحة البنزين، صباح اليوم الجمعة، 95 أوكتان 4000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 5000 ليرة لبنانية والمازوت 59000 ليرة.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



-البنزين 95 أوكتان: 2.378.000

-البنزين 98 أوكتان: 2.418.000

-المازوت: 2.407.000

-الغاز: 1.706.000