مسعى أميركي- سعوديّ- مصري لعقد "اتفاق عدم اعتداء".. طهران على الخطّ؟
24 April 2026
12 secs ago
source: الجمهورية
تحدث مصدر سياسي مطلع على الاتصالات لـ«الجمهورية»، عن تسارع التطورات السياسية والديبلوماسية لصوغ تفاهم بدأ يُعرف بـ«اتفاق عدم اعتداء»، بناءً على مسعى أميركي- سعودي انضمت اليه مصر، من خلال إحياء طرحها السابق وهو احتواء السلاح في ظل عدم القدرة على نزعه.
وكشف المصدر انّ الإتصالات تكثفت بين السعودية والولايات المتحدة ومصر بتواصل مع طهران لإنهاء حالة الحرب في لبنان ضمن حل كامل يعيد إحياء اتفاق الهدنة، وينص على ان تنسحب إسرائيل إلى هذا الخط بالتزامن مع دخول الجيش اللبناني إلى الجنوب وتراجع «حزب الله» إلى ما وراء الليطاني، مقابل البدء بخطة احتواء السلاح مترافقة مع تصحيح النقاط العالقة ضمن الخط الأزرق، كما يتضمن الإفراج عن الأسرى وعودة السكان إلى القرى الصالحة للعيش مع إطلاق ورشة إعادة الإعمار. ويميز هذا الاتفاق الضمانات الدولية والعربية، لا سيما من الولايات المتحدة لإلزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق واحترامه.
كذلك كشف المصدر نفسه، انّ طروحات وضعت لاحتواء السلاح الثقيل والترسانة الصاروخية والمسيّرات، بتواصل مع طهران، انطلاقاً من الحرص على المشاركة الشيعية في الحل، ويجري ترتيب طاولة حوار برعاية سعودية ـ مصرية لحل الخلافات.
وعلمت «الجمهورية»، انّ الأمير يزيد بن فرحان يرتب للقاء بين عون وبري لتوحيد الموقف، كذلك للقاء الرؤساء الثلاثة لترتيب ورقة لبنان. ورأى المصدر، انّ لبنان يستفيد من الاهتمام الأميركي، وخصوصاً من ترامب شخصياً، لصوغ الحل الذي لن يكون بعيدا أبداً عن الاتفاق الاميركي ـ الإيراني.
Just in
09 :52
ترامب يريد نجاحاً لبنانياً.. السعودية عرضت خريطة الحلّ (المدن) تتمة
09 :44
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: لبنان يحتاج إلى مزيد من دعم الجيش اللبناني للمساعدة في نزع سلاح "حزب الله"
09 :42
الاتحاد الأوروبي: نناقش قدرتنا على إنشاء مهمة خاصة في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
09 :37
هزّة أرضيّة جديدة تضرب لبنان تتمة
09 :22
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على أوتوستراد الصياد باتجاه فرن الشباك والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
09 :16
انخفاض بأسعار المحروقات... تتمة
