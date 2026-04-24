أعلنت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوّض أنها "شكرت الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التزامه بدعم لبنان والمساعدة في الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار"، وأضافت في بيان "رحّبت بتمديد وقف الأعمال العدائية، برعاية الولايات المتحدة، لمدة ثلاثة أسابيع إضافية اعتبارًا من يوم الأحد"، معتبرةً أن "هذه الخطوة تعكس التزامًا مشتركًا بخفض التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لمفاوضات مجدية".



ودعت معوّض "إلى الاحترام الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية"، مؤكدةً أن "حماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الصحافة والعاملون في مجال الإغاثة الإنسانية، وكذلك البنى التحتية والمواقع الدينية، تبقى أولوية قصوى"، كما أعادت التأكيد على تمسّك لبنان بحدوده المعترف بها دوليًا، وعلى أن الدولة اللبنانية تواصل اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن وتعزيز الاستقرار.