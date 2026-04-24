قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الذكرى الحادية عشرة بعد المئة للإبادة الأرمنية التي تصادف اليوم: " أستذكر بألم عميق تلك المأساة الإنسانية التي شكلت جرحا مفتوحا في ضمير البشرية، وأجدد التزامي الدائم بقيم العدالة والحقيقة وكرامة الإنسان".

أضاف: " لقد كان لبنان، منذ نشأته، ملاذا آمنا للأرمن الذين لجأوا إليه ، فاحتضنهم شعبه وامتزجت دماؤهم بترابه، ليصبحوا جزءا لا يتجزأ من نسيجه الوطني. إن اللبنانيين من أصل أرمني لم يكونوا يوما ضيوفا في هذا الوطن، بل شركاء حقيقيين في بنائه وصموده وازدهاره، فقد أسهموا في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى الثقافة، ومن الصناعة إلى الفن، ومن السياسة إلى التعليم، وتركوا بصمة واضحة في مسيرة لبنان الحديثة".

تابع :"في هذه المناسبة، أحيي صمود الشعب الأرمني وتمسكه بهويته وذاكرته، وأؤكد أن إحياء هذه الذكرى ليس استحضارا للماضي فحسب، بل دعوة متجددة لرفض الظلم أينما كان، والعمل من أجل عالم أكثر عدلا وإنسانية .كما أؤكد أن لبنان سيبقى وفيا لرسالته كأرض للحرية والتعددية، ومؤمنا بأن الذاكرة هي السبيل لمنع تكرار المآسي".

ختم: " لنستمد من هذه الذكرى العزم على تعزيز وحدتنا الوطنية، وصون كرامة الإنسان، وبناء مستقبل يليق بتضحيات الأجداد وآمال الأجيال المقبلة".