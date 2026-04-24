كتب النائب نقولا صحناوي عبر منصة إكس في ذكرى الإبادة الأرمنية وقال:

"من وجع الإبادة الأرمنية إلى نيران القصف الإسرائيلي التي يعيشه لبنان اليوم، يبقى الإيمان بالبقاء أقوى من محاولات الإلغاء! فكما صمد الأرمن بوجه الفناء، ينهض لبنان من تحت الرماد، متمسكاً بحقه في الوجود والحياة مهما بلغت قسوة العدوان."