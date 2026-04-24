ترامب أعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان لـ3 أسابيع
24 April 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انه سيجري "تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع"، بحسب "سكاي نيوز".
وقال ترامب في منشور على حسابه على "تروث سوشال"، أن "القرار جاء بعد اجتماع عقد الخميس في المكتب البيضاوي، وحضره كل من الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، وسفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي، بالإضافة إلى سفير أميركا لدى لبنان ميشال عيسى".
وشدد ترامب في منشوره على أن الولايات المتحدة "ستعمل مع لبنان لمساعدته على حماية نفسه من حزب الله".
واختتم ترامب منشوره قائلا: "أتطلع في المستقبل القريب إلى استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس لبنان، جوزيف عون".
واستقبل ترامب في البيت الأبيض، مساء الخميس، الوفدين اللبناني والإسرائيلي قبيل بدء الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة، حيث قال: "أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل".
وأكد ترامب أن "على إيران أن تقطع تمويلها لحزب الله"، مضيفا أن "الرئيس اللبناني قد يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال 3 أسابيع".
روبيو
وذكر وزير الخارجية روبيو أن لبنان "عانى كثيرا من حزب الله"، مضيفا أن "لبنان وإسرائيل يريدان السلام".
فانس
من جانبه قال فانس إن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل "لحظة تاريخية".
Just in
-
08 :20
صحناوي في ذكرى الإبادة الأرمنية: كما صمد الأرمن بوجه الفناء... ينهض لبنان من تحت الرماد تتمة
-
08 :09
"رويترز" عن مسؤول أميركي: البنتاغون يبحث خيارات معاقبة أعضاء حلف الأطلسي الذين لم يدعموا العمليات الأميركية ضد إيران
-
08 :01
"تسديد زيادة الرواتب غير ممكن حالياً"... ياسين جابر: سعر الصرف ما زال تحت السيطرة (الأخبار) تتمة
-
07 :58
غارات استهدفت الجنوب فجرًا تتمة
-
07 :36
هذا ما يُقال في أروقة واشنطن عن الجيش وقائده... بري مُراقب؟! (الشرق الأوسط) تتمة
-
07 :31
شبكة "CNN" عن مصادر: تمديد ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران لن يكون إلى أجل غير مسمى
