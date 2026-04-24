بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الرياض شدّدت عبر تواصلها مع الرئيس نبيه بري على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف كاملاً، بعدما أستشعرت أخيراً انّ هناك نوعاً من الشطحات او التمييع للأسس التي ارتكز عليها. وأشارت المصادر إلى وجود تواصل سعودي مع إيران للمساعدة في ترتيب الوضع اللبناني، على قاعدة الانسحاب الإسرائيلي الكامل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية إضافة إلى تحقيق المطالب الأخرى في مقابل تسليم «حزب الله» لسلاحه بالتفاهم مع الجيش. واوضحت المصادر انّ السعوديين ينصحون بعدم حرق المراحل واستعجال السلام قبل أوانه.