مهمة الأمير يزيد في بيروت تركز على إعادة وصل ما انقطع بين بعبدا وعين التينة
24 April 2026
source: اللواء
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
سُجِّل يوم أمس دور حاسم للمملكة العربية السعودية إذ أجرى الرئيس نبيه بري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بعد يوم قضاه الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، حيث عقد سلسلة لقاءات، أبرزها لقاءين مع الرئيس نبيه.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية نبيه بري.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات على الأراضي اللبنانية والمساعي المبذولة لوقفٍ كاملٍ للاعتداءات الإسرائيلية عليها.
وجدّد وزير الخارجية موقف المملكة الداعم لاستقرار الجمهورية اللبنانية وتمكين مؤسسات الدولة فيها، فيما أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني بدور المملكة وجهودها المتواصلة في دعم لبنان والحفاظ على أمنه وأمن المنطقة، مجددًا تمسك لبنان باتفاق الطائف، ورفضه لكل ما يهدد المملكة.
وعلمت «اللواء» من مصادر عربية واسعة الاطلاع أن مهمة الأمير يزيد في بيروت تركز على إعادة وصل ما انقطع بين بعبدا وعين التينة، وتعزيز وحدة الحكم في لبنان.
وفي المعلومات أن زيارة قريبة للرئيس نواف سلام الى عين التينة تأتي في هذا السياق.
وتجري مساعِ لعقد اجتماع ثلاثي بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا بعد تمديد فترة الهدنة.
قوات الاحتلال تعترف باصابة 45 ضابطا وجنديا خلال 48 ساعة (الديار) تتمة
أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026 تتمة
عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026 تتمة
تنسيق ايراني - سعودي (الديار) تتمة
توغّل واعتقالات للاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا (الأخبار) تتمة
الانسحاب من الأراضي اللبنانية قبل أي مفاوضات مباشرة؟ (النهار) تتمة
أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026
تنسيق ايراني - سعودي
توغّل واعتقالات للاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا
الانسحاب من الأراضي اللبنانية قبل أي مفاوضات مباشرة؟
السعودية «تصالح» الرؤساء الثلاثة لحماية الحكومة
ترامب يعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان لـ3 أسابيع... الرئيس اللبناني قد يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية
بالصور: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في كسروان!
الاعلام الإسرائيلي: " حادثة خطيرة جداً في جنوب لبنان"!
بري: لا سلامَ إلا..!
باسيل في مقابلة مع "الحدث": نحن مع التفاوض لتحصيل حقوق لبنان وليس الإستسلام ووحدة الموقف الداخلي تحصّن المفاوض اللبناني
ما جديد الامتحانات الرسمية؟
قوى الأمن: توقيف "الشيطان" و"باندا" !
تشييع حاشد للصحافية الشهيدة امال خليل في بلدتها البيسارية
"مجموعة الحبتور" تقاضي الدولة اللبنانية!
شو الوضع؟ مفاوضات واشنطن تمتحن السلطة في حماية الشعب والأرض... الجنوب ودّع آمال خليل وباسيل يشدد على وحدة الموقف الداخلي
اللجان المشتركة أحالت قانون الإعلام على لجنة فرعية ومرقص يعتبرها خطوة إلى الوراء
"تتمتع بحصانة".. إعتراف من الجيش الإسرائيلي!
كواليس - الاستراتيجية الدفاعية الى الواجهة.. هل يُدمَج "الحزِب" بالجيش؟
المرابطون: الحبيبة الشهيدة أمال خليل شهيدة شهيدة شهيدة
قوات الاحتلال تعترف باصابة 45 ضابطا وجنديا خلال 48 ساعة
خطر خفي في أكياس الشاي يثير مخاوف صحية
أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026
النفط فوق 103 دولارات والذهب يتراجع.. هدنة هشة تشعل قلق المستثمرين
تنسيق ايراني - سعودي
ترامب يريد إيطاليا بالمونديال عوض إيران..
توغّل واعتقالات للاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا
الانسحاب من الأراضي اللبنانية قبل أي مفاوضات مباشرة؟
السعودية «تصالح» الرؤساء الثلاثة لحماية الحكومة
