أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026
-
24 April 2026
-
4 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
دعا خبراء في سوق الطاقة إلى التوقف أمام رقمين متقابلين يرسمان صورة حرب الاستنزاف الاقتصادية التي قال الرئيس الأميركي إنها تمنحه فرصة الرهان على الوقت بينما الوقت يعمل ضد إيران كما قال؛ والرقم الأول هو ما نشرته التقارير الاقتصادية الأميركية عن نجاح إيران باختراق الحصار الأميركي لصالح تمرير 34 ناقلة نفط إيرانية خلال 48 ساعة وهو رقم يزيد عن ما تصدره إيران في الأحوال العادية في مدة يومين بينما سجل سعر برميل النفط خلال يومين من إعلان تمديد مفتوح لوقف النار زيادة بعشرة دولارات وتجاوز سعر الـ106$ بخلاف التوقعات الأميركية بأن يؤدي الحديث عن التمديد المفتوح لوقف النار إلى تهدئة الأسواق. ويعتقد الخبراء أن هذه المؤشرات تكشف فشلاً ذريعاً في رهانات ترامب ما قد يُعيد التصعيد إلى الواجهة إلا إذا كان الخيار العسكري محكوماً بمحدودية الذخائر الدفاعية والهجومية ما يدفع لتنازلات تمهّد طريق العودة للتفاوض.
كواليس
تساءل مرجع قانوني عن معنى خلوّ كلمة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، كما نقلت على لسان وزير الإعلام من الإشارة إلى القرارات الدولية وإلى اتفاقية الهدنة واستبدالهما بمصطلح إنهاء حال الحرب مع “إسرائيل”، وقال إن الفارق ليس بسيطاً بين العودة إلى اتفاقية الهدنة والدعوة لتنفيذ القرارات الدولية والذهاب إلى إنهاء حالة الحرب. ولعل ما يمكن أن يوضح الفارق والمعنى الخاص لكل استخدام هو التذكير بأن اتفاق الطائف لم يتحدّث عن إنهاء حال الحرب بل عن التمسك باتفاق الهدنة والقرارات الدولية، بينما نصت المادة الأولى من اتفاق 17 أيار 1983 باعتباره اتفاقاً لإنهاء حال الحرب، فهل قررت السلطة الانتقال من مفهوم اتفاق الطائف إلى مفهوم اتفاق 17 أيار؟ والفارق في التبعات يمكن فهمه من أن العودة إلى اتفاقية الهدنة والتمسك بتنفيذ القرارات الدولية لا يتناقضان مع قانون المقاطعة وتحريم التعامل مع “إسرائيل” على أي صعيد، بينما إنهاء حال الحرب يتضمن إلغاء المقاطعة وإلغاء تحريم التعامل. وقال المرجع هل المطالبة الإسرائيلية الأميركية بإلغاء المقاطعة وتحريم التعامل تأتي بالاستناد إلى وعد لبناني بإنهاء حال الحرب؟
اللواء: أسرار
لغز
يجري تحوُّل ملحوظ، وذي دلالات في توجُّه مرجع رئاسي بالاتجاه العربي، مما يلغي مرحلة غلبت عليها اتجاهات أخرى، لم تعد ملائمة..
غمز
أثارت صحيفة إسرائيلية معلومات عن أن جنوداً وضباطاً في جيش الاحتلال يعتدون على الممتلكات والمقتنيات في القرى من دون تحرُّك لبناني لتوثيق هذه الجرائم.
همس
تشهد سفارة دولة كبرى اجتماعات دبلوماسية وإعلامية ومع شخصيات سياسية واقتصادية في إطار علاقات عامة، متصلة بتحسين الصورة.
نداء الوطن: أسرار
يجري مسؤول أمني سابق اتصالات بسفارات معنية بالمفاوضات وبمسؤولين رفيعين عارضًا أن يكون في عداد الوفد المفاوض، لكن اتصالاته لم تصل إلى نتيجة لأن شخصيته تسبب "نقزة" للجميع بسبب تاريخه المريب.
رصد متابعون عودة "حزب الله" إلى نقطة الصفر في نظرته إلى الدولة اللبنانية حين لم يكن يعترف بها، والدليل أن مسؤوليه بدأوا استخدام توصيف "السلطة" عند الكلام عن الدولة.
معلومات عن تحرّكات أمنية مقلقة لـ "حزب الله" في مناطق حساسة ومختلطة تشير إلى توزيع أسلحة فردية خلال الأيام الماضية داخل مناطق تُعدّ حاضنة للبيئة السنية في صيدا وبيروت وطرابلس ما يثير تساؤلات حول دلالات هذه التحركات وانعكاساتها على الاستقرار الداخلي.
-
Just in
-
06 :42
-
-
Other stories
-
-
-
-
Just in
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
