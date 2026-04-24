النهار: الجولة الثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل... ترامب: تمديد وقف النار لـ3 أسابيع













الأخبار: السعودية تصالح الرؤساء الثلاثة

ترامب يمدد الهدنة: أريد اجتماع عون مع نتنياهو خلال 3 أسابيع

وقف إطلاق النار مفقود والمقاومة تصيب 50 جنديًا في يومين

تشييع يليق بالمناضلين... آمال خليل شمعة لا تنطفئ











الديار: حراك سعودي بالتنسيق مع طهران لمنع الفوضى!

الهدنة الهشة تترنح... وتنصّل رسمي من الوثيقة الاميركية











اللواء: المفاوضات المباشرة في ضيافة ترامب: تمديد وقف النار ووقف التفجيرات

بري يؤكد التمسُّك بالطائف ورفضه لكل ما يهدِّد المملكة.. وفيصل بن فرحان لوقف الاعتداءات الاسرائيلية واستقرار لبنان













البناء: سوق الطاقة تعاقب أميركا بسعر برميل 106$… وإيران تنجح بكسر الحصار | ترامب يعلن تمديد وقف النار ثلاثة أسابيع بشرط صلاحيّة «إسرائيل» بحرية التحرّك: سلام لبنان و«إسرائيل» سهل وحزب الله عدو مشترك وسأستقبل نتنياهو وعون هنا













المدن: لبنان في الهدنة: روبيو يؤكد أن السلام هدف لبناني- إسرائيلي













الجمهورية: تمديد وقف النار 3 أسابيع

ترامب: قد يتحقق السلام هذا العام













نداء الوطن: "المباشرة"... بالمفاوضات













l'orient le jour: Trump annonce une prolongation du cessez-le-feu au Liban de « trois semaines » et prédit une « très bonne chance » d'accord de paix cette année











عناوين بعض الصحف العربية







الشرق الأوسط السعودية: ترمب يعلن تمديد «هدنة لبنان» لـ3 أسابيع... وواشنطن تحكم حصارها على «هرمز»











الأنباء الكويتية: أكد أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق سلام بينهما خلال العام الحالي.. وبري يجدد رفضه كل ما يهدد السعودية ويمس أمنها.. وبن فرحان يؤكد موقف المملكة الداعم للاستقرار وتمكين مؤسسات الدولة

ترامب يُعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع: "لحظة تاريخية كبرى للعالم"