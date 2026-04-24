عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026
24 April 2026
23 secs ago
source: tayyar.org
النهار: الجولة الثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل... ترامب: تمديد وقف النار لـ3 أسابيع
الأخبار: السعودية تصالح الرؤساء الثلاثة
ترامب يمدد الهدنة: أريد اجتماع عون مع نتنياهو خلال 3 أسابيع
وقف إطلاق النار مفقود والمقاومة تصيب 50 جنديًا في يومين
تشييع يليق بالمناضلين... آمال خليل شمعة لا تنطفئ
الديار: حراك سعودي بالتنسيق مع طهران لمنع الفوضى!
الهدنة الهشة تترنح... وتنصّل رسمي من الوثيقة الاميركية
اللواء: المفاوضات المباشرة في ضيافة ترامب: تمديد وقف النار ووقف التفجيرات
بري يؤكد التمسُّك بالطائف ورفضه لكل ما يهدِّد المملكة.. وفيصل بن فرحان لوقف الاعتداءات الاسرائيلية واستقرار لبنان
البناء: سوق الطاقة تعاقب أميركا بسعر برميل 106$… وإيران تنجح بكسر الحصار | ترامب يعلن تمديد وقف النار ثلاثة أسابيع بشرط صلاحيّة «إسرائيل» بحرية التحرّك: سلام لبنان و«إسرائيل» سهل وحزب الله عدو مشترك وسأستقبل نتنياهو وعون هنا
المدن: لبنان في الهدنة: روبيو يؤكد أن السلام هدف لبناني- إسرائيلي
الجمهورية: تمديد وقف النار 3 أسابيع
ترامب: قد يتحقق السلام هذا العام
نداء الوطن: "المباشرة"... بالمفاوضات
l'orient le jour: Trump annonce une prolongation du cessez-le-feu au Liban de « trois semaines » et prédit une « très bonne chance » d'accord de paix cette année
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب يعلن تمديد «هدنة لبنان» لـ3 أسابيع... وواشنطن تحكم حصارها على «هرمز»
الأنباء الكويتية: أكد أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق سلام بينهما خلال العام الحالي.. وبري يجدد رفضه كل ما يهدد السعودية ويمس أمنها.. وبن فرحان يؤكد موقف المملكة الداعم للاستقرار وتمكين مؤسسات الدولة
ترامب يُعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع: "لحظة تاريخية كبرى للعالم"
06 :42
قوات الاحتلال تعترف باصابة 45 ضابطا وجنديا خلال 48 ساعة (الديار) تتمة
06 :26
مهمة الأمير يزيد في بيروت تركز على إعادة وصل ما انقطع بين بعبدا وعين التينة (اللواء) تتمة
06 :10
أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026 تتمة
05 :55
تنسيق ايراني - سعودي (الديار) تتمة
05 :29
توغّل واعتقالات للاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا (الأخبار) تتمة
05 :16
الانسحاب من الأراضي اللبنانية قبل أي مفاوضات مباشرة؟ (النهار) تتمة
تنسيق ايراني - سعودي
توغّل واعتقالات للاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا
الانسحاب من الأراضي اللبنانية قبل أي مفاوضات مباشرة؟
السعودية «تصالح» الرؤساء الثلاثة لحماية الحكومة
ترامب يعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان لـ3 أسابيع... الرئيس اللبناني قد يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية
بالصور: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في كسروان!
الاعلام الإسرائيلي: " حادثة خطيرة جداً في جنوب لبنان"!
بري: لا سلامَ إلا..!
باسيل في مقابلة مع "الحدث": نحن مع التفاوض لتحصيل حقوق لبنان وليس الإستسلام ووحدة الموقف الداخلي تحصّن المفاوض اللبناني
ما جديد الامتحانات الرسمية؟
قوى الأمن: توقيف "الشيطان" و"باندا" !
تشييع حاشد للصحافية الشهيدة امال خليل في بلدتها البيسارية
"مجموعة الحبتور" تقاضي الدولة اللبنانية!
شو الوضع؟ مفاوضات واشنطن تمتحن السلطة في حماية الشعب والأرض... الجنوب ودّع آمال خليل وباسيل يشدد على وحدة الموقف الداخلي
اللجان المشتركة أحالت قانون الإعلام على لجنة فرعية ومرقص يعتبرها خطوة إلى الوراء
"تتمتع بحصانة".. إعتراف من الجيش الإسرائيلي!
كواليس - الاستراتيجية الدفاعية الى الواجهة.. هل يُدمَج "الحزِب" بالجيش؟
المرابطون: الحبيبة الشهيدة أمال خليل شهيدة شهيدة شهيدة
روابط احتيالية وعمليات نصب.. قوى الأمن تحذّر من اختراق تطبيق واتساب!
الجيش الاسرائيلي: نطالب سكان جنوب لبنان بعدم التحرك جنوب خط القرى أو الاقتراب من الليطاني
