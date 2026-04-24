تنسيق ايراني - سعودي
24 April 2026
3 mins ago
source: الديار
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
الجديد في المشهد اللبناني فينقسم الى مسارين، الاول، عسكري ميداني مع ارتفاع نسق الاعتداءات الاسرائيلية،مقابل تطور نوعي في ردود المقاومة حيث اقر العدو باصابة 45 ضابطا وجنديا بجروح خلال 48 ساعة.
المسار الثاني، دبلوماسي مع حضور استثنائي»للمظلة» السعودية بدفع مصري ودعم فرنسي لمحاولة تصويب المسار التفاوضي اللبناني وتحصينه من مخاطر التفرد الاميركي –الاسرائيلي، ووفق معلومات دبلوماسية، فان الاتصالات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من قبل وزيري خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والمصري بدر عبدالعاطي، عشية زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي الى لبنان، تاتي في سياق تحضير الساحة اللبنانية للتكيف مع واقع المنطقة الجديد الذي ترسم معالمه في «اسلام اباد»، حيث ارتفع نسق التنسيق الايراني-السعودي خلال الايام القليلة الماضية في محاولة لتحصين البلاد من الانزلاق الى الفوضى، فيما يبقى القلق مشروعا من المحاولات الاميركية «لخطف» الملف اللبناني في ظل «الكباش» القاسي مع ايران والتوتر المتصاعد اثر تعثر المسار الدبلوماسي.
Just in
06 :42
قوات الاحتلال تعترف باصابة 45 ضابطا وجنديا خلال 48 ساعة (الديار) تتمة
06 :26
مهمة الأمير يزيد في بيروت تركز على إعادة وصل ما انقطع بين بعبدا وعين التينة (اللواء) تتمة
06 :10
أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026 تتمة
06 :02
عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026 تتمة
05 :29
توغّل واعتقالات للاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا (الأخبار) تتمة
05 :16
الانسحاب من الأراضي اللبنانية قبل أي مفاوضات مباشرة؟ (النهار) تتمة
توغّل واعتقالات للاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا
الانسحاب من الأراضي اللبنانية قبل أي مفاوضات مباشرة؟
السعودية «تصالح» الرؤساء الثلاثة لحماية الحكومة
ترامب يعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان لـ3 أسابيع... الرئيس اللبناني قد يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية
بالصور: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في كسروان!
الاعلام الإسرائيلي: " حادثة خطيرة جداً في جنوب لبنان"!
بري: لا سلامَ إلا..!
باسيل في مقابلة مع "الحدث": نحن مع التفاوض لتحصيل حقوق لبنان وليس الإستسلام ووحدة الموقف الداخلي تحصّن المفاوض اللبناني
ما جديد الامتحانات الرسمية؟
قوى الأمن: توقيف "الشيطان" و"باندا" !
تشييع حاشد للصحافية الشهيدة امال خليل في بلدتها البيسارية
"مجموعة الحبتور" تقاضي الدولة اللبنانية!
شو الوضع؟ مفاوضات واشنطن تمتحن السلطة في حماية الشعب والأرض... الجنوب ودّع آمال خليل وباسيل يشدد على وحدة الموقف الداخلي
اللجان المشتركة أحالت قانون الإعلام على لجنة فرعية ومرقص يعتبرها خطوة إلى الوراء
"تتمتع بحصانة".. إعتراف من الجيش الإسرائيلي!
كواليس - الاستراتيجية الدفاعية الى الواجهة.. هل يُدمَج "الحزِب" بالجيش؟
المرابطون: الحبيبة الشهيدة أمال خليل شهيدة شهيدة شهيدة
روابط احتيالية وعمليات نصب.. قوى الأمن تحذّر من اختراق تطبيق واتساب!
الجيش الاسرائيلي: نطالب سكان جنوب لبنان بعدم التحرك جنوب خط القرى أو الاقتراب من الليطاني
ادمون ساسين: حاصرتها اسرائيل ثم قتلتها ثم حاصرتها
قوات الاحتلال تعترف باصابة 45 ضابطا وجنديا خلال 48 ساعة
-
-
-
24 April 2026
-
خطر خفي في أكياس الشاي يثير مخاوف صحية
-
-
24 April 2026
-
مهمة الأمير يزيد في بيروت تركز على إعادة وصل ما انقطع بين بعبدا وعين التينة
-
-
-
24 April 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026
-
-
-
24 April 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026
-
-
-
24 April 2026
-
النفط فوق 103 دولارات والذهب يتراجع.. هدنة هشة تشعل قلق المستثمرين
-
-
24 April 2026
-
ترامب يريد إيطاليا بالمونديال عوض إيران..
-
-
24 April 2026
-
توغّل واعتقالات للاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا
-
-
-
24 April 2026
-
الانسحاب من الأراضي اللبنانية قبل أي مفاوضات مباشرة؟
-
-
-
24 April 2026
-
السعودية «تصالح» الرؤساء الثلاثة لحماية الحكومة
-
-
-
24 April 2026