الأخبار: أفادت وكالة «سانا»، اليوم، بأنّ «قوة للاحتلال توغلت صباح اليوم في قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت أحد أبناء القرية واقتادته إلى جهة مجهولة».



تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في الجنوب السوري، مع تسجيل عمليات توغّل واعتقال مدنيين بينهم أطفال، في ريفي القنيطرة ودرعا خلال اليومين الماضيين.



وأفادت وكالة «سانا»، اليوم، بأنّ «قوة للاحتلال توغلت صباح اليوم في قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت أحد أبناء القرية واقتادته إلى جهة مجهولة».



وأضافت أنّ القوة نفسها «داهمت عدداً من منازل الأهالي واعتقلت أحدهم قبل أن تنسحب باتجاه بلدة جباتا الخشب».



في سياق متصل، أشارت الوكالة إلى أنّ «قوة أخرى اعتقلت، يوم أمس، طفلين في قرية بريقة القديمة بريف القنيطرة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة»، في إطار سلسلة عمليات مشابهة طالت مناطق متفرقة من المحافظة.





توغّل في درعا

وفي ريف درعا الغربي، ذكرت «سانا» أنّ «قوة للاحتلال توغلت صباح أمس في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك، ودهمت منزلاً وقامت بتفتيشه قبل أن تنسحب»، من دون تسجيل اعتقالات في هذه العملية.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات في الجنوب السوري خلال الأشهر الأخيرة، والتي تشمل دهم منازل ونصب حواجز واعتقال مدنيين، بينهم أطفال ورعاة أغنام، بشكلٍ شبه يومي.



وتزامنت هذه الأحداث مع تصريحات للرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، قال فيها، في مقابلة صحافية الخميس الماضي، إنّ المفاوضات مع الاحتلال «لم تصل إلى طريق مسدود لكنها تجري بصعوبة شديدة»، مشيراً إلى أنّ إصرار الاحتلال على التواجد داخل الأراضي السورية يشكّل العقبة الأساسية أمام أي تقدّم.