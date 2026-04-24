توغّل واعتقالات للاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة ودرعا
-
24 April 2026
-
20 secs ago
-
-
source: الأخبار
-
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في الجنوب السوري، مع تسجيل عمليات توغّل واعتقال مدنيين بينهم أطفال، في ريفي القنيطرة ودرعا خلال اليومين الماضيين.
وأفادت وكالة «سانا»، اليوم، بأنّ «قوة للاحتلال توغلت صباح اليوم في قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت أحد أبناء القرية واقتادته إلى جهة مجهولة».
وأضافت أنّ القوة نفسها «داهمت عدداً من منازل الأهالي واعتقلت أحدهم قبل أن تنسحب باتجاه بلدة جباتا الخشب».
في سياق متصل، أشارت الوكالة إلى أنّ «قوة أخرى اعتقلت، يوم أمس، طفلين في قرية بريقة القديمة بريف القنيطرة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة»، في إطار سلسلة عمليات مشابهة طالت مناطق متفرقة من المحافظة.
توغّل في درعا
وفي ريف درعا الغربي، ذكرت «سانا» أنّ «قوة للاحتلال توغلت صباح أمس في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك، ودهمت منزلاً وقامت بتفتيشه قبل أن تنسحب»، من دون تسجيل اعتقالات في هذه العملية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات في الجنوب السوري خلال الأشهر الأخيرة، والتي تشمل دهم منازل ونصب حواجز واعتقال مدنيين، بينهم أطفال ورعاة أغنام، بشكلٍ شبه يومي.
وتزامنت هذه الأحداث مع تصريحات للرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، قال فيها، في مقابلة صحافية الخميس الماضي، إنّ المفاوضات مع الاحتلال «لم تصل إلى طريق مسدود لكنها تجري بصعوبة شديدة»، مشيراً إلى أنّ إصرار الاحتلال على التواجد داخل الأراضي السورية يشكّل العقبة الأساسية أمام أي تقدّم.
-
Just in
-
06 :42
قوات الاحتلال تعترف باصابة 45 ضابطا وجنديا خلال 48 ساعة (الديار) تتمة
-
06 :26
مهمة الأمير يزيد في بيروت تركز على إعادة وصل ما انقطع بين بعبدا وعين التينة (اللواء) تتمة
-
06 :10
أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026 تتمة
-
06 :02
عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026 تتمة
-
05 :55
تنسيق ايراني - سعودي (الديار) تتمة
-
05 :16
الانسحاب من الأراضي اللبنانية قبل أي مفاوضات مباشرة؟ (النهار) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الانسحاب من الأراضي اللبنانية قبل أي مفاوضات مباشرة؟
-
السعودية «تصالح» الرؤساء الثلاثة لحماية الحكومة
-
ترامب يعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان لـ3 أسابيع... الرئيس اللبناني قد يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية
-
بالصور: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في كسروان!
-
الاعلام الإسرائيلي: " حادثة خطيرة جداً في جنوب لبنان"!
-
بري: لا سلامَ إلا..!
-
باسيل في مقابلة مع "الحدث": نحن مع التفاوض لتحصيل حقوق لبنان وليس الإستسلام ووحدة الموقف الداخلي تحصّن المفاوض اللبناني
-
ما جديد الامتحانات الرسمية؟
-
قوى الأمن: توقيف "الشيطان" و"باندا" !
-
تشييع حاشد للصحافية الشهيدة امال خليل في بلدتها البيسارية
-
"مجموعة الحبتور" تقاضي الدولة اللبنانية!
-
شو الوضع؟ مفاوضات واشنطن تمتحن السلطة في حماية الشعب والأرض... الجنوب ودّع آمال خليل وباسيل يشدد على وحدة الموقف الداخلي
-
اللجان المشتركة أحالت قانون الإعلام على لجنة فرعية ومرقص يعتبرها خطوة إلى الوراء
-
"تتمتع بحصانة".. إعتراف من الجيش الإسرائيلي!
-
EXCLUSIVE
كواليس - الاستراتيجية الدفاعية الى الواجهة.. هل يُدمَج "الحزِب" بالجيش؟
-
المرابطون: الحبيبة الشهيدة أمال خليل شهيدة شهيدة شهيدة
-
روابط احتيالية وعمليات نصب.. قوى الأمن تحذّر من اختراق تطبيق واتساب!
-
الجيش الاسرائيلي: نطالب سكان جنوب لبنان بعدم التحرك جنوب خط القرى أو الاقتراب من الليطاني
-
ادمون ساسين: حاصرتها اسرائيل ثم قتلتها ثم حاصرتها
-
ندى بستاني: الاستهداف الإجرامي المتعمّد للصحافية أمال خليل جرح جديد لحرية الإعلام
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
قوات الاحتلال تعترف باصابة 45 ضابطا وجنديا خلال 48 ساعة
-
-
-
24 April 2026
-
خطر خفي في أكياس الشاي يثير مخاوف صحية
-
-
24 April 2026
-
مهمة الأمير يزيد في بيروت تركز على إعادة وصل ما انقطع بين بعبدا وعين التينة
-
-
-
24 April 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026
-
-
-
24 April 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 نيسان 2026
-
-
-
24 April 2026
-
النفط فوق 103 دولارات والذهب يتراجع.. هدنة هشة تشعل قلق المستثمرين
-
-
24 April 2026
-
تنسيق ايراني - سعودي
-
-
-
24 April 2026
-
ترامب يريد إيطاليا بالمونديال عوض إيران..
-
-
24 April 2026
-
الانسحاب من الأراضي اللبنانية قبل أي مفاوضات مباشرة؟
-
-
-
24 April 2026
-
السعودية «تصالح» الرؤساء الثلاثة لحماية الحكومة
-
-
-
24 April 2026