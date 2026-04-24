السعودية «تصالح» الرؤساء الثلاثة لحماية الحكومة
24 April 2026
source: الأخبار
الأخبار: برزت خطوة سعودية كبيرة لاحتواء تداعيات الحرب في إيران ولبنان، عبر طرح تسويات داخلية مشروطة بالحفاظ على الحكومة ورئيسها نواف سلام. وفيما يُسوق لهذا الحراك كتحوّل، فإنه يعكس في جانب كبير منه حاجة السلطة إلى رافعة خارجية تعوّض غياب الفعل الداخلي، وأقرب إلى شبكة أمان لنظام سياسي عاجز عن حماية نفسه تفاوضياً، وعن ضبط توازناته داخلياً. وفي هذا الإطار، جاءت زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت، ولقاءاته في بعبدا وعين التينة، بالتوازي مع تواصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبحسب مصادر مطلعة على كواليس هذه اللقاءات، فقد ركّز بن فرحان على «نقطتين أساسيتين: حفظ الاستقرار الداخلي، وتوحيد الموقف اللبناني حيال المفاوضات، داعياً إلى عقد لقاء بين الرؤساء الثلاثة لتحقيق هذا الهدف». وتضيف المصادر أن التحرك السعودي يأتي في إطار محاولة استباقية لما جرى الترويج له سابقاً حول احتمال لجوء حزب الله إلى قلب الطاولة داخلياً بعد انتهاء الحرب وإسقاط الحكومة، وهو ما لا ترغب به الرياض، ليس تمسكاً بالحكومة الحالية بحد ذاتها، بل حرصاً على التوازنات التي أقرّها اتفاق الطائف الذي رعته.
كما تسعى السعودية، وفق المصادر، إلى عدم ترك السلطة اللبنانية تنفرد في مسارها التفاوضي مع العدو الإسرائيلي، بما قد يقود إلى خيارات لا تتقاطع مع مصالح دول الخليج، ولا سيما في ظل تراجع حماسة هذه الدول للانخراط في مشاريع تطبيع كانت مطروحة سابقاً، بعدما تبيّن لها أن السياسات الإسرائيلية الحالية تنطوي على مخاطر مباشرة على استقرارها.
05 :16
الانسحاب من الأراضي اللبنانية قبل أي مفاوضات مباشرة؟
04 :47
ترمب يأمر باستهداف الزوارق الإيرانية
04 :15
السفير الإيراني لدى موسكو: واشنطن لا تتحلى بالإرادة والجدية للوصول إلى اتفاق
04 :06
ترامب يعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان لـ3 أسابيع... الرئيس اللبناني قد يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية
00 :00
مراسل الجديد من واشنطن: انضمّ الرئيس دونالد ترامب إلى الاجتماع اللبناني–الإسرائيلي الذي عُقد في البيت الأبيض
23 :46
غارة معادية استهدفت مرتفعات الريحان
ترامب يعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان لـ3 أسابيع... الرئيس اللبناني قد يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية
بالصور: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية في كسروان!
الاعلام الإسرائيلي: " حادثة خطيرة جداً في جنوب لبنان"!
بري: لا سلامَ إلا..!
باسيل في مقابلة مع "الحدث": نحن مع التفاوض لتحصيل حقوق لبنان وليس الإستسلام ووحدة الموقف الداخلي تحصّن المفاوض اللبناني
ما جديد الامتحانات الرسمية؟
قوى الأمن: توقيف "الشيطان" و"باندا" !
تشييع حاشد للصحافية الشهيدة امال خليل في بلدتها البيسارية
"مجموعة الحبتور" تقاضي الدولة اللبنانية!
شو الوضع؟ مفاوضات واشنطن تمتحن السلطة في حماية الشعب والأرض... الجنوب ودّع آمال خليل وباسيل يشدد على وحدة الموقف الداخلي
اللجان المشتركة أحالت قانون الإعلام على لجنة فرعية ومرقص يعتبرها خطوة إلى الوراء
"تتمتع بحصانة".. إعتراف من الجيش الإسرائيلي!
كواليس - الاستراتيجية الدفاعية الى الواجهة.. هل يُدمَج "الحزِب" بالجيش؟
المرابطون: الحبيبة الشهيدة أمال خليل شهيدة شهيدة شهيدة
روابط احتيالية وعمليات نصب.. قوى الأمن تحذّر من اختراق تطبيق واتساب!
الجيش الاسرائيلي: نطالب سكان جنوب لبنان بعدم التحرك جنوب خط القرى أو الاقتراب من الليطاني
ادمون ساسين: حاصرتها اسرائيل ثم قتلتها ثم حاصرتها
ندى بستاني: الاستهداف الإجرامي المتعمّد للصحافية أمال خليل جرح جديد لحرية الإعلام
أطلق النّار عليه ثمّ أحرق جثّتَه... إليكم ما حصل!
بلدية صور: كل من يثبت قيامه بجمع الخردة من دون تصريح رسمي يعتبر متعدياً على الملكية الخاصة
