سكاي نيوز عربية: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه سيجري تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.



وأضاف ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشال"، أن القرار جاء بعد اجتماع عقد الخميس في المكتب البيضاوي، وحضره كل من الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، وسفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابي، بالإضافة إلى سفير أميركا لدى لبنان ميشال عيسى.



وشدد ترامب في منشوره على أن الولايات المتحدة "ستعمل مع لبنان لمساعدته على حماية نفسه من حزب الله".



واختتم ترامب منشوره قائلا: "أتطلع في المستقبل القريب إلى استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس لبنان، جوزيف عون".



واستقبل ترامب في البيت الأبيض، مساء الخميس، الوفدين اللبناني والإسرائيلي قبيل بدء الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة، حيث قال: "أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل".



وأكد ترامب أن "على إيران أن تقطع تمويلها لحزب الله"، مضيفا أن "الرئيس اللبناني قد يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال 3 أسابيع".



وذكر وزير الخارجية روبيو أن لبنان "عانى كثيرا من حزب الله"، مضيفا أن "لبنان وإسرائيل يريدان السلام".



من جانبه قال فانس إن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل "لحظة تاريخية"