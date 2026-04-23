صدر عن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني البيان التالي :" داهمت مديرية المخابرات في منطقة العبرة – كسروان منزل أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالأسلحة، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقذائف صاروخية ورمانات يدوية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف المتورط."