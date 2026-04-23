كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ما اسمته :" حادثة خطيرة جداً في جنوب لبنان". واضافت :"وقعت أمس حادثة خطيرة جداً حيث أطلق حزب الله محلقة مفخخة أصابت قافلة للجيش الإسرائيلي ".