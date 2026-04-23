بري: لا سلامَ إلا..!
23 April 2026
53 mins ago
source: Al-Jadeed
في مشهد هذا اليوم دخول سعودي الى المشهد اللبناني من بوابة المحافظة على الاستقرار الداخلي.
وتحت هذا العنوان ، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري، جرى خلاله بحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية ولا سيما استمرارها بأعمال التدمير الممنهج للقرى الحدودية الجاري على قدم وساق. وأعرب بري خلال الاتصال عن شكره المملكة العربية السعودية على جهودها لمساعدة لبنان على مختلف الصعد، ولا سيما تلك المتصلة بوقف العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف لبنان وأمنه وسيادته واستقراره.
وكان بري استقبل اليوم الامير يزيد بن فرحان في عين التينة حيث ناقشا التطورات اللبنانية وسبل تعزيز الاستقرار الداخلي. فكان تأكيد من الرئيس بري ان لبنان لن يمضي في السلام الا بعد المملكة العربية السعودية.
مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن التنسيق السعودي الايراني ساهم الى حد بعيد في ثبيت الاستقرار الداخلي ، واضافت ان الرياض عملت عبر وزير خارجيتها عبر عواصم القرار على تثبيت الهدنة في لبنان كما عملت الرياض على دعم وقف اطلاق النار في لبنان.
وضمن جولة الامير يزيد بن فرحان ايضا، لقاء جمعه برئيس الجمهورية جوزيف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا حيث جرى ايضا الحديث عن مستجدات الساحة الداخلية.
وعن الساحة الداخلية ايضا، التقى بري في عين التينة مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، وتم عرض لاخر المستجدات الميدانية و الامنية.
Just in
21 :42
الخارجية الإيرانية: لا يمكن لأميركا مطالبتنا بتنفيذ كل التزاماتنا بوقف إطلاق النار بينما هي غير ملتزمة
21 :39
أكسيوس: خلال توجهه إلى هرمز.. قردٌ ينهي مهمة بحار أميركي! تتمة
21 :31
الجيش الأميركي: وصول حاملة الطائرات الأميركية "جورج بوش" إلى الشرق الأوسط
21 :28
ترامب:
- قادة إيران رحلوا والحصار محكم وقوي والوضع سيزداد سوءا
- لدي متسع من الوقت لكن إيران لا تملك ذلك والوقت ينفد
- لن يتم إبرام أي اتفاق مع إيران إلا عندما يكون مناسبا ويخدم مصلحتنا
21 :26
قداسة البابا لاوون الرابع عشر: لا يمكنني أن أؤيد الحرب
21 :23
الاعلام الإسرائيلي: " حادثة خطيرة جداً في جنوب لبنان"! تتمة
Other stories
الاعلام الإسرائيلي: " حادثة خطيرة جداً في جنوب لبنان"!
باسيل في مقابلة مع "الحدث": نحن مع التفاوض لتحصيل حقوق لبنان وليس الإستسلام ووحدة الموقف الداخلي تحصّن المفاوض اللبناني
ما جديد الامتحانات الرسمية؟
قوى الأمن: توقيف "الشيطان" و"باندا" !
تشييع حاشد للصحافية الشهيدة امال خليل في بلدتها البيسارية
"مجموعة الحبتور" تقاضي الدولة اللبنانية!
شو الوضع؟ مفاوضات واشنطن تمتحن السلطة في حماية الشعب والأرض... الجنوب ودّع آمال خليل وباسيل يشدد على وحدة الموقف الداخلي
اللجان المشتركة أحالت قانون الإعلام على لجنة فرعية ومرقص يعتبرها خطوة إلى الوراء
"تتمتع بحصانة".. إعتراف من الجيش الإسرائيلي!
EXCLUSIVE
كواليس - الاستراتيجية الدفاعية الى الواجهة.. هل يُدمَج "الحزِب" بالجيش؟
المرابطون: الحبيبة الشهيدة أمال خليل شهيدة شهيدة شهيدة
روابط احتيالية وعمليات نصب.. قوى الأمن تحذّر من اختراق تطبيق واتساب!
الجيش الاسرائيلي: نطالب سكان جنوب لبنان بعدم التحرك جنوب خط القرى أو الاقتراب من الليطاني
ادمون ساسين: حاصرتها اسرائيل ثم قتلتها ثم حاصرتها
ندى بستاني: الاستهداف الإجرامي المتعمّد للصحافية أمال خليل جرح جديد لحرية الإعلام
أطلق النّار عليه ثمّ أحرق جثّتَه... إليكم ما حصل!
بلدية صور: كل من يثبت قيامه بجمع الخردة من دون تصريح رسمي يعتبر متعدياً على الملكية الخاصة
الجيش الإسرائيليّ يحرق منازل في ميس الجبل!
أمل أبو زيد: آمال خليل لم تكن مجرد صحافية ميدانية بل كانت عينًا ترى ما تخشاه إسرائيل
آمال خليل قالت إنّها بخير ورحلت
أكسيوس: خلال توجهه إلى هرمز.. قردٌ ينهي مهمة بحار أميركي!
23 April 2026
الاعلام الإسرائيلي: " حادثة خطيرة جداً في جنوب لبنان"!
بالفيديو: مار جرجس يوم عيده أتى إلى زيتونة باي، وتعلموا الانكليزي مجانا مع د. جعجع
فنانة لبنانية: "دعولي ما يكون فيه شي .."
باسيل في مقابلة مع "الحدث": نحن مع التفاوض لتحصيل حقوق لبنان وليس الإستسلام ووحدة الموقف الداخلي تحصّن المفاوض اللبناني
ما جديد الامتحانات الرسمية؟
"الهجوم الجديد سيكون أكثر فتكاً" .. كاتس يتوعد!
قوى الأمن: توقيف "الشيطان" و"باندا" !
الوحشُ الذي غذّاه ترامب .. قد ينقلب عليه (الخنادق )
"عاجز عن الكلام".. كيف تبدو الحالة الصحية للمرشد الإيراني؟
