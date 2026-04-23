قالت وزيرة التربية ريما كرامي ، عن الامتحانات الرسمية، في حديث لصوت لبنان: “طُرح تأجيل الامتحانات لتتمكن الادارات من الاستعداد لها وندرس عدة احتمالات، أما الحديث عن تحديد موعد 15 تموز لاجرائها فغير صحيح، كلّ ما تمّ تدريسه سيكون ضمن الامتحانات وسنعلن قريبًا عن موعدها”.



وتوجهت للطلاب، قائلة: “قوموا بعملكم وواجبكم ودوركم ونطلب من الأهل دعم أولادهم وتشجيعهم”.



وردًا على سؤال، أكدت الاستعداد للانتقال الى مناهج جديدة، مضيفة:” الأمر يحتاج الى وقت أكثر وتوجهي هو انهاء هذه المرحلة بأقل خسارة ممكنة”.



وتابعت:” كحكومة أولويتنا كانت تأمين مراكز إيواء للنازحين، على أن نعود للعمل الروتيني واستكمال إنجاز الملفات منها مطالب الأساتذة فصوتهم مهم جدّا وقنوات التواصل مفتوحة معهم”.



واكدت أن 60% من المدارس فتحت أبوابها من جدبد و”عيني وقلبي على المداس الرسمية”.

وعن الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، قالت:” كلي أمل بالذهاب بالملف الى مجلس الوزراء عند تجهيزه”.