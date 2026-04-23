شيعت بلدة البيسارية الزميلة الشهيدة امال خليل بمأتم مهيب، حضره ممثل وزيرالاعلام المحامي د. بول مرقص يوسف فواز ، المدير البعام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة ونواب ورسميين وشخصيات سياسية وإعلامية وحشد من الصحافة الاجنبية، وزملا ءالشهيدة وابناء البلدة .



وقد حمل النعش على الأكف داخل البلدة، وسط نثر الأرز والورد، قبل أن ينقل إلى منزلها لإلقاء الوداع الأخير قبيل الدفن.



ورافق إعلاميون وصحافيون من زملاء الشهيدة موكبها حتى مثواها الأخير، مستذكرين خصالها وفضائلها.