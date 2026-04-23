"مجموعة الحبتور" تقاضي الدولة اللبنانية!
23 April 2026
6 secs ago
source: tayyar.org
اصدرت " مجموعة الحبتور " البيان التالي :
" 23 أبريل 2026، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – مجموعة الحبتور، ممثلةً من خلال مكتب المحاماة الدولي "وايت آند كيس " (White & Case LLP)، قد أكدت مباشرتها رسمياً إجراءات التحكيم الدولي ضد الجمهورية اللبنانية، وذلك بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية المعمول بها.
وقد تم تقديم طلب التحكيم، مرفقاً بوثائق داعمة شاملة، عبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في واشنطن العاصمة، كما جرى إخطار الجمهورية اللبنانية رسمياً وفقاً للإجراءات المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء بعد فترة مطوّلة من الجهود المتواصلة التي بذلتها مجموعة الحبتور بحسن نية للتوصل إلى حلّ ودي، وهي جهود استُنفدت بالكامل دون تحقيق أي نتيجة جوهرية أو بنّاءة.
وقد أُنجزت استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان استناداً إلى الإطار القانوني والتنظيمي للدولة، وبالاعتماد على الحماية التي توفرها الاتفاقيات الدولية. إلا أن المجموعة تكبّدت خسائر وأضراراً كبيرة على خلفية هذه الاستثمارات، نتيجة مباشرة لمجموعة من التدابير التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية على مدى فترة زمنية طويلة، إضافة إلى إخفاقها في توفير الحماية اللازمة لاستثمارات المجموعة.
ويعكس بدء هذه الإجراءات قراراً واضحاً ومدروساً بالمضي قدماً في استخدام كافة الإجراءات القانونية المتاحة لحماية حقوق المجموعة، والسعي إلى الحصول على تعويض كامل عبر القنوات القانونية الدولية المختصة.
وستتابع مجموعة الحبتور هذا المسار بحزم وانضباط."
Just in
18 :39
الرئيس عون: سنعمل على معالجة الخروقات لوقف إطلاق النار من خلال الاجتماع الذي سيُعقد اليوم في واشنطن
18 :32
وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات الجلسة الوزارية:
- دول الاتحاد الأوروبي أكدت استعدادها للمشاركة في أي قوة دولية لحفظ الأمن في جنوب لبنان
- رئيس الحكومة أكد أنّ الأولوية للانسحاب الإسرائيليّ من لبنان
- سلام قال إنّه شكر ماكرون على الجهود التي قام بها إلى جانب عدد من الدول الصديقة والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار
- الرئيس عون شدد على أنه سيسلك أي طريق لوقف العدوان على لبنان
- الرئيس عون أكد أن أي اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن واردا مطلقا
- الرئيس عون أمل زيارة واشنطن قريباً لوضع الرئيس الأميركي بالصورة التي يعيشها لبنان
18 :28
"عاجز عن الكلام".. كيف تبدو الحالة الصحية للمرشد الإيراني؟ تتمة
18 :26
غارة من مسيرة تستهدف سيارة على طريق عام شوكين - النبطية
18 :20
الخارجية السعودية: اتصال وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث المساعي المبذولة لوقف كامل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
18 :16
تشييع حاشد للصحافية الشهيدة امال خليل في بلدتها البيسارية تتمة
شو الوضع؟ مفاوضات واشنطن تمتحن السلطة في حماية الشعب والأرض... الجنوب ودّع آمال خليل وباسيل يشدد على وحدة الموقف الداخلي
اللجان المشتركة أحالت قانون الإعلام على لجنة فرعية ومرقص يعتبرها خطوة إلى الوراء
"تتمتع بحصانة".. إعتراف من الجيش الإسرائيلي!
EXCLUSIVE
كواليس - الاستراتيجية الدفاعية الى الواجهة.. هل يُدمَج "الحزِب" بالجيش؟
المرابطون: الحبيبة الشهيدة أمال خليل شهيدة شهيدة شهيدة
روابط احتيالية وعمليات نصب.. قوى الأمن تحذّر من اختراق تطبيق واتساب!
الجيش الاسرائيلي: نطالب سكان جنوب لبنان بعدم التحرك جنوب خط القرى أو الاقتراب من الليطاني
ادمون ساسين: حاصرتها اسرائيل ثم قتلتها ثم حاصرتها
ندى بستاني: الاستهداف الإجرامي المتعمّد للصحافية أمال خليل جرح جديد لحرية الإعلام
أطلق النّار عليه ثمّ أحرق جثّتَه... إليكم ما حصل!
بلدية صور: كل من يثبت قيامه بجمع الخردة من دون تصريح رسمي يعتبر متعدياً على الملكية الخاصة
الجيش الإسرائيليّ يحرق منازل في ميس الجبل!
أمل أبو زيد: آمال خليل لم تكن مجرد صحافية ميدانية بل كانت عينًا ترى ما تخشاه إسرائيل
آمال خليل قالت إنّها بخير ورحلت
لبنان… غضب الدم والكرامة - جمانة سليلاتي
أفكار قيد التفاوض: إغراءات سياسية للحزب وتوزيع جديد للمواقع
ريكاردو كرم ينعى زميلته امال خليل: هذا ليس قدراً ولا "خسائر جانبية"، بل انتهاك صارخ!
الموفد السعودي وصل الى بيروت
هزة أرضية فجر اليوم في هذه المنطقة اللبنانية
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت
Just in
-
18 :39
الرئيس عون: سنعمل على معالجة الخروقات لوقف إطلاق النار من خلال الاجتماع الذي سيُعقد اليوم في واشنطن
-
18 :32
وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات الجلسة الوزارية:
- دول الاتحاد الأوروبي أكدت استعدادها للمشاركة في أي قوة دولية لحفظ الأمن في جنوب لبنان
- رئيس الحكومة أكد أنّ الأولوية للانسحاب الإسرائيليّ من لبنان
- سلام قال إنّه شكر ماكرون على الجهود التي قام بها إلى جانب عدد من الدول الصديقة والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار
- الرئيس عون شدد على أنه سيسلك أي طريق لوقف العدوان على لبنان
- الرئيس عون أكد أن أي اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن واردا مطلقا
- الرئيس عون أمل زيارة واشنطن قريباً لوضع الرئيس الأميركي بالصورة التي يعيشها لبنان
-
18 :28
"عاجز عن الكلام".. كيف تبدو الحالة الصحية للمرشد الإيراني؟ تتمة
-
18 :26
غارة من مسيرة تستهدف سيارة على طريق عام شوكين - النبطية
-
18 :20
الخارجية السعودية: اتصال وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث المساعي المبذولة لوقف كامل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
-
18 :16
تشييع حاشد للصحافية الشهيدة امال خليل في بلدتها البيسارية تتمة
"عاجز عن الكلام".. كيف تبدو الحالة الصحية للمرشد الإيراني؟
23 April 2026
تشييع حاشد للصحافية الشهيدة امال خليل في بلدتها البيسارية
23 April 2026
شو الوضع؟ مفاوضات واشنطن تمتحن السلطة في حماية الشعب والأرض... الجنوب ودّع آمال خليل وباسيل يشدد على وحدة الموقف الداخلي
23 April 2026
اللجان المشتركة أحالت قانون الإعلام على لجنة فرعية ومرقص يعتبرها خطوة إلى الوراء
23 April 2026
"تتمتع بحصانة".. إعتراف من الجيش الإسرائيلي!
23 April 2026
EXCLUSIVE
كواليس - الاستراتيجية الدفاعية الى الواجهة.. هل يُدمَج "الحزِب" بالجيش؟
23 April 2026
المرابطون: الحبيبة الشهيدة أمال خليل شهيدة شهيدة شهيدة
23 April 2026
الإسباني جودار يهدي فوزه الأول في «مدريد» إلى بيلينغهام
-
اعترافات صادمة لجنود إسرائيليين عادوا من غزة ليواجهوا “جحيمهم الداخلي” بعد “صحوة ضمير”
23 April 2026
روابط احتيالية وعمليات نصب.. قوى الأمن تحذّر من اختراق تطبيق واتساب!
23 April 2026