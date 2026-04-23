في الإمتحان يُكرم المرء أو يُهان. هذا إن كان شخصاً، فكيف إن كانت سلطةً متكاملة، وحظيَ تشكيلها بدعم دولي وإقليمي؟ فجولة التفاوض الجديدة في واشنطن، هو امتحان لمدى قدرتها على أداء أولى وظائفها كدولة، وهي حماية الأرض والشعب، لا الإكتفاء بالتفرّج، والمناشدات التي لا يعيرها أحد في العالم انتباهاً، فيما الشهداء المدنيون يتناثرون الواحد تلو الآخر على أرض الجنوب. وثقل الإمتحان هذه المرة كبير، ففي الجولة التمهيدية، كانت النتيجة كارثة، بالإشارة إلى "حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس"، فيما غاب مطلب انسحاب الإحتلال، وأي ذكر للقرار 1701. وفي انتظار نتيجة الجولة الجديدة في واشنطن، تملأ التصريحات الفضاء العام في لبنان.



أما المجتمع، فيدفع الضريبة الأقسى في الجنوب. ففي الوداع الأخير لزهرة الجنوب الصحافية الميدانية آمال خليل، أُطلقت الرسائل الأوضح، عن تعلّق شعبٍ بأرضه، وعن عجز السلطة حتى عن إيصال سيارة إسعاف لإخراج خليل فوراً بعد استهدافها مع الزميلة زينب فرج. في هذا الوقت، كانت اللجان المشتركة في مجلس النواب تناقش سلسلة من اقتراحات ومشاريع القوانين، فيما تمت إحالة اقتراح مشروع قانون الإعلام إلى لجنةٍ فرعية لمزيدٍ من الدرس.



إلى ذلك، انعقد مجلس الوزراء وفي المواقف، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن المطلوب انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة. إلى ذلك اعلن نائب حزب الله حسن فضل الله عدم القبول بوقف إطلاق للنار من جهة واحدة، داعياً لإلغاء التفاوض المباشر.



إلى ذلك، جدَّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التاكيد على سلسلة من الثوابت في شأن المفاوضات، مشيراً إلى أن السلام له شروطه بعد مسار متكامل يشمل انسحاب الإحتلال واستعادة الحقوق اللبنانية، مشدداً على ضرورة تحصين المفاوض اللبناني بوحدة الموقف الداخلي. وأكد باسيل أن إسرائيل تعمل على تدمير الأرض ومنع العودة إليها، في وقت يُطرح فيه ما سماه “الخط الأصفر”، بينما يجب أن يكون للبنان خط واحد هو حدوده المعترف بها.