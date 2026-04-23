شو الوضع؟ مفاوضات واشنطن تمتحن السلطة في حماية الشعب والأرض... الجنوب ودّع آمال خليل وباسيل يشدد على وحدة الموقف الداخلي
23 April 2026
24 secs ago
source: tayyar.org
في الإمتحان يُكرم المرء أو يُهان. هذا إن كان شخصاً، فكيف إن كانت سلطةً متكاملة، وحظيَ تشكيلها بدعم دولي وإقليمي؟ فجولة التفاوض الجديدة في واشنطن، هو امتحان لمدى قدرتها على أداء أولى وظائفها كدولة، وهي حماية الأرض والشعب، لا الإكتفاء بالتفرّج، والمناشدات التي لا يعيرها أحد في العالم انتباهاً، فيما الشهداء المدنيون يتناثرون الواحد تلو الآخر على أرض الجنوب. وثقل الإمتحان هذه المرة كبير، ففي الجولة التمهيدية، كانت النتيجة كارثة، بالإشارة إلى "حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس"، فيما غاب مطلب انسحاب الإحتلال، وأي ذكر للقرار 1701. وفي انتظار نتيجة الجولة الجديدة في واشنطن، تملأ التصريحات الفضاء العام في لبنان.
أما المجتمع، فيدفع الضريبة الأقسى في الجنوب. ففي الوداع الأخير لزهرة الجنوب الصحافية الميدانية آمال خليل، أُطلقت الرسائل الأوضح، عن تعلّق شعبٍ بأرضه، وعن عجز السلطة حتى عن إيصال سيارة إسعاف لإخراج خليل فوراً بعد استهدافها مع الزميلة زينب فرج. في هذا الوقت، كانت اللجان المشتركة في مجلس النواب تناقش سلسلة من اقتراحات ومشاريع القوانين، فيما تمت إحالة اقتراح مشروع قانون الإعلام إلى لجنةٍ فرعية لمزيدٍ من الدرس.
إلى ذلك، انعقد مجلس الوزراء وفي المواقف، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن المطلوب انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة. إلى ذلك اعلن نائب حزب الله حسن فضل الله عدم القبول بوقف إطلاق للنار من جهة واحدة، داعياً لإلغاء التفاوض المباشر.
إلى ذلك، جدَّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التاكيد على سلسلة من الثوابت في شأن المفاوضات، مشيراً إلى أن السلام له شروطه بعد مسار متكامل يشمل انسحاب الإحتلال واستعادة الحقوق اللبنانية، مشدداً على ضرورة تحصين المفاوض اللبناني بوحدة الموقف الداخلي. وأكد باسيل أن إسرائيل تعمل على تدمير الأرض ومنع العودة إليها، في وقت يُطرح فيه ما سماه “الخط الأصفر”، بينما يجب أن يكون للبنان خط واحد هو حدوده المعترف بها.
18 :39
الرئيس عون: سنعمل على معالجة الخروقات لوقف إطلاق النار من خلال الاجتماع الذي سيُعقد اليوم في واشنطن
18 :32
وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات الجلسة الوزارية:
- دول الاتحاد الأوروبي أكدت استعدادها للمشاركة في أي قوة دولية لحفظ الأمن في جنوب لبنان
- رئيس الحكومة أكد أنّ الأولوية للانسحاب الإسرائيليّ من لبنان
- سلام قال إنّه شكر ماكرون على الجهود التي قام بها إلى جانب عدد من الدول الصديقة والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار
- الرئيس عون شدد على أنه سيسلك أي طريق لوقف العدوان على لبنان
- الرئيس عون أكد أن أي اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن واردا مطلقا
- الرئيس عون أمل زيارة واشنطن قريباً لوضع الرئيس الأميركي بالصورة التي يعيشها لبنان
18 :28
"عاجز عن الكلام".. كيف تبدو الحالة الصحية للمرشد الإيراني؟ تتمة
18 :26
غارة من مسيرة تستهدف سيارة على طريق عام شوكين - النبطية
18 :20
الخارجية السعودية: اتصال وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث المساعي المبذولة لوقف كامل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
18 :16
تشييع حاشد للصحافية الشهيدة امال خليل في بلدتها البيسارية تتمة
اللجان المشتركة أحالت قانون الإعلام على لجنة فرعية ومرقص يعتبرها خطوة إلى الوراء
"تتمتع بحصانة".. إعتراف من الجيش الإسرائيلي!
EXCLUSIVE
كواليس - الاستراتيجية الدفاعية الى الواجهة.. هل يُدمَج "الحزِب" بالجيش؟
المرابطون: الحبيبة الشهيدة أمال خليل شهيدة شهيدة شهيدة
روابط احتيالية وعمليات نصب.. قوى الأمن تحذّر من اختراق تطبيق واتساب!
الجيش الاسرائيلي: نطالب سكان جنوب لبنان بعدم التحرك جنوب خط القرى أو الاقتراب من الليطاني
ادمون ساسين: حاصرتها اسرائيل ثم قتلتها ثم حاصرتها
ندى بستاني: الاستهداف الإجرامي المتعمّد للصحافية أمال خليل جرح جديد لحرية الإعلام
أطلق النّار عليه ثمّ أحرق جثّتَه... إليكم ما حصل!
بلدية صور: كل من يثبت قيامه بجمع الخردة من دون تصريح رسمي يعتبر متعدياً على الملكية الخاصة
الجيش الإسرائيليّ يحرق منازل في ميس الجبل!
أمل أبو زيد: آمال خليل لم تكن مجرد صحافية ميدانية بل كانت عينًا ترى ما تخشاه إسرائيل
آمال خليل قالت إنّها بخير ورحلت
لبنان… غضب الدم والكرامة - جمانة سليلاتي
أفكار قيد التفاوض: إغراءات سياسية للحزب وتوزيع جديد للمواقع
ريكاردو كرم ينعى زميلته امال خليل: هذا ليس قدراً ولا "خسائر جانبية"، بل انتهاك صارخ!
الموفد السعودي وصل الى بيروت
هزة أرضية فجر اليوم في هذه المنطقة اللبنانية
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت
لجنة الإعلام في "التيار" نعت خليل: لم تتخلَ عن التزامها المهني في زمن الحرب وندعو السلطة لتنظيم أوسع الحملات حمايةً للصحفيين
"عاجز عن الكلام".. كيف تبدو الحالة الصحية للمرشد الإيراني؟ تتمة
"عاجز عن الكلام".. كيف تبدو الحالة الصحية للمرشد الإيراني؟
تشييع حاشد للصحافية الشهيدة امال خليل في بلدتها البيسارية
"مجموعة الحبتور" تقاضي الدولة اللبنانية!
اللجان المشتركة أحالت قانون الإعلام على لجنة فرعية ومرقص يعتبرها خطوة إلى الوراء
-
"تتمتع بحصانة".. إعتراف من الجيش الإسرائيلي!
-
EXCLUSIVE
كواليس - الاستراتيجية الدفاعية الى الواجهة.. هل يُدمَج "الحزِب" بالجيش؟
-
المرابطون: الحبيبة الشهيدة أمال خليل شهيدة شهيدة شهيدة
-
الإسباني جودار يهدي فوزه الأول في «مدريد» إلى بيلينغهام
اعترافات صادمة لجنود إسرائيليين عادوا من غزة ليواجهوا “جحيمهم الداخلي” بعد “صحوة ضمير”
-
روابط احتيالية وعمليات نصب.. قوى الأمن تحذّر من اختراق تطبيق واتساب!
