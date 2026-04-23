اللجان المشتركة أحالت قانون الإعلام على لجنة فرعية ومرقص يعتبرها خطوة إلى الوراء
23 April 2026
source: tayyar.org
تحدث وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، في مؤتمر بمشاركة النائب جورج عقيص ، معلقا على احالة اقتراح قانون الإعلام على لجنة فرعية، وقال: "اليوم كنا في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ترأسها دولة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وكان الاستاذ جورج عقيص ترأس اللجنة النيابية الفرعية التي أعادت صياغة اقتراح قانون الاعلام الجديد والمتطور، انما اللحظة التي نحن فيها هي لحظة أليمة حيث استشهدت من عائلتنا آمال خليل".
ووجه تحية إلى "شهداء الصحافة والى شهداء لبنان"، وقال :"من حيث التوقيت، بعد أيام نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة ، كنت أتمنى، لو ان اللجان النيابية المشتركة أقرت اقتراح قانون الاعلام الحديث والمتطور، وهو عمل تراكمي يعمل عليه منذ سنوات، وابديت سابقا ملاحظات وامتنعت عن إبداء اي ملاحظة خلال ولايتي الوزارية من أجل تسهيل إقراره".
أضاف :" هذا الاقتراح إذا أقر سيخلف قانونا قديما، أصبح عمره ثلاثين سنة، على ان يطبق بعده هذا الاقتراح الذي عملت عليه اللجنة الفرعية للإدارة والعدل برئاسة النائب عقيص.إنه نتيجة خبرات متعددة، منها مع منظمة "اليونسكو" التي انتدبت خبيرا دوليا شاركنا في هذه الصياغة ونواب حاليون وسابقون ومنظمات محلية مهنية".
ولفت الوزير مرقص الى "ان الإقتراح تخللته مناقشات مستفيضة، ان في اللجنة الفرعية او لجنة الادارة والعدل ، وأبدى نواب آراءهم ، وهناك جهات معنية قدمت ملاحظاتها، ونستطيع ان نبقى نستمع إلى هذه الملاحظات لسنوات قادمة، ولكن علينا ان ننهي هذا الاقتراح الذي يضمن حرية الرأي والتعبير ويحدد من هو الصحافي ويلغي العقوبات الجزائية ويستبدلها بغرامات ويضع اصولا مستعجلة وفعالة للنظربالمخالفات الاعلامية وينشىء هيئة مستقلة للإعلام ويعيد النظر بوسائل الاعلام العام ويكافح خطاب الكراهية الذي نعاني منه اليوم".
وتابع :" كثير يسأل اليوم: أين هو وزير الاعلام تجاه خطاب الكراهية، جاء لأول مرة هذا المشروع بناء لجهد مشترك يضع احكاماً مفصلة عن موضوع الكراهية ومكافحته، كما انه ينظم المواقع الالكترونية وفقا لحرية الرأي والتعبير". ولفت الوزير مرقص الى انه فوجىء بعدم اقرار الإقتراح، وقال :"هذا النص أعيد إلى الوراء عبر تشكيل لجنة فرعية برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب للنظر بما يكون قد تبقى من ملاحظات اضافية على هذا النص " وختم الوزير مرقص :" انحني امام الإرادة التشريعية واخضع لارادة النواب، ونحن سلطة تنفيذية . وما حصل هو خطوة سابني عليها الموقف السياسي المقتضى".
وشكر نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب الذي سيترأس اللجنة الفرعية، مبديا ثقته به، كذلك وجه الشكر لرئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان وللنائب جورج عقيص على عملهما وجهودهما.
عقيص
وقال النائب عقيص:" لا أريد ان أضيف على ما قاله وزير الاعلام، معربا عن اعتقاده "ان اقتراح القانون هو الاقتراح الاصلاحي الذي نال اكبر وأوسع مروحة ثناء من كل المنظمات الدولية والمحلية المعنية بقانون الاعلام"، وقال :"مكتوب علينا في هذا المجلس ان كل قانون اصلاحي يجب ان نسير في درب جلجلة لنحصله . كنا نأمل بعد جلسات عدة في لجنة الادارة والعدل وفي اللجنة الفرعية، ان يحال الإقتراح الى الهيئة العامة، لكن فوجئنا قبل ايام من انعقاد اللجان المشتركة باسقاط اقتراح قانون جديد في ممارسة غريبة ".
18 :39
الرئيس عون: سنعمل على معالجة الخروقات لوقف إطلاق النار من خلال الاجتماع الذي سيُعقد اليوم في واشنطن
18 :32
وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات الجلسة الوزارية:
- دول الاتحاد الأوروبي أكدت استعدادها للمشاركة في أي قوة دولية لحفظ الأمن في جنوب لبنان
- رئيس الحكومة أكد أنّ الأولوية للانسحاب الإسرائيليّ من لبنان
- سلام قال إنّه شكر ماكرون على الجهود التي قام بها إلى جانب عدد من الدول الصديقة والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار
- الرئيس عون شدد على أنه سيسلك أي طريق لوقف العدوان على لبنان
- الرئيس عون أكد أن أي اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن واردا مطلقا
- الرئيس عون أمل زيارة واشنطن قريباً لوضع الرئيس الأميركي بالصورة التي يعيشها لبنان
18 :28
"عاجز عن الكلام".. كيف تبدو الحالة الصحية للمرشد الإيراني؟ تتمة
18 :26
غارة من مسيرة تستهدف سيارة على طريق عام شوكين - النبطية
18 :20
الخارجية السعودية: اتصال وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث المساعي المبذولة لوقف كامل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
18 :16
تشييع حاشد للصحافية الشهيدة امال خليل في بلدتها البيسارية تتمة
"تتمتع بحصانة".. إعتراف من الجيش الإسرائيلي!
كواليس - الاستراتيجية الدفاعية الى الواجهة.. هل يُدمَج "الحزِب" بالجيش؟
المرابطون: الحبيبة الشهيدة أمال خليل شهيدة شهيدة شهيدة
روابط احتيالية وعمليات نصب.. قوى الأمن تحذّر من اختراق تطبيق واتساب!
الجيش الاسرائيلي: نطالب سكان جنوب لبنان بعدم التحرك جنوب خط القرى أو الاقتراب من الليطاني
ادمون ساسين: حاصرتها اسرائيل ثم قتلتها ثم حاصرتها
ندى بستاني: الاستهداف الإجرامي المتعمّد للصحافية أمال خليل جرح جديد لحرية الإعلام
أطلق النّار عليه ثمّ أحرق جثّتَه... إليكم ما حصل!
بلدية صور: كل من يثبت قيامه بجمع الخردة من دون تصريح رسمي يعتبر متعدياً على الملكية الخاصة
الجيش الإسرائيليّ يحرق منازل في ميس الجبل!
أمل أبو زيد: آمال خليل لم تكن مجرد صحافية ميدانية بل كانت عينًا ترى ما تخشاه إسرائيل
آمال خليل قالت إنّها بخير ورحلت
لبنان… غضب الدم والكرامة - جمانة سليلاتي
أفكار قيد التفاوض: إغراءات سياسية للحزب وتوزيع جديد للمواقع
ريكاردو كرم ينعى زميلته امال خليل: هذا ليس قدراً ولا "خسائر جانبية"، بل انتهاك صارخ!
الموفد السعودي وصل الى بيروت
هزة أرضية فجر اليوم في هذه المنطقة اللبنانية
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت
لجنة الإعلام في "التيار" نعت خليل: لم تتخلَ عن التزامها المهني في زمن الحرب وندعو السلطة لتنظيم أوسع الحملات حمايةً للصحفيين
الرئيس عون يدين استهداف إسرائيل للإعلاميين ويعزّي باستشهاد آمال خليل ويتمنى الشفاء لزينب فرج
"عاجز عن الكلام".. كيف تبدو الحالة الصحية للمرشد الإيراني؟
