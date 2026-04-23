كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن " محلّقات " حزب الله" تتمتع بحصانة ضد التشويش، ولن توقفها المنطقة الأمنية الجديدة. ويعترف الجيش الإسرائيلي بأنه لا حل شامل لهذه المحلقات في الوقت الحالي. "