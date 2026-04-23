تزف ادارة الاعلام والتوجيه في حركة الناصريين المستقلين المرابطون الى الأمة والوطن اللبناني، الشهيدة البطلة الحبيبة أمال خليل، التي جسدت القيم القومية والوطنية في واجبها النضالي الاعلامي، بمواجهة العدوان الاسرائيلي على أرض الجنوب المقدسة، بحيث كانت الأكثر حماساً والأكثر شمولية والأكثر دقة، في التغطية المهنية الإعلامية، لا بل كانت جبهة مقاومة تقاتل إلى جانب المجاهدين على أرض الجنوب الشموس، من الناقورة إلى العرقوب.

الحبيبة الشهيدة أمال خليل لا يمكن أن يكون مسارها ومصيرها في سيرة حياتها المهنية، إلا شهيدة شهيدة شهيدة.

لك المجد والخلود يا أمال والمياركة والعزاء لأهلك الصابرين الطيبين الكرام.