جدّدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تحذيرها للمواطنين من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر تطبيق واتساب، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام مجهولين باستغلال حسابات واتساب عائدة لأشخاص معروفين (أصدقاء أو أقارب) بعد اختراقها، والتواصل مع جهات الاتصال الخاصة بهم عبر إرسال روابط دعوة وهمية للانضمام إلى مجموعات (WhatsApp group)بحجة أنها تضم أصدقاء مشتركين.



كما تبيّن أن هذه الروابط تؤدي إلى صفحات احتيالية تطلب من المستخدم إدخال أو مشاركة رمز التحقق (OTP) الذي يَرِد عبر رسالة SMS، ما يمكّن المحتال من تسجيل رقم الهاتف على جهازه والسيطرة الكاملة على حساب واتساب الخاص بالضحية.



وبعد السيطرة على الحساب، يعمد المحتال إلى استخدامه للتواصل مع جهات الاتصال بالطريقة ذاتها، كما يقوم أحيانًا بطلب مبالغ مالية عبر تطبيقات أو خدمات تحويل الأموال المعتمدة في لبنان، منتحلًا صفة صاحب الحساب وبذرائع مختلفة.



أوّلًا: تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الالتزام بما يلي:



- عدم الضغط على أي رابط دعوة لمجموعة غير موثوق بها، حتى ولو ورد من شخص قريب أو معروف، إلّا بعد الاتّصال به شخصيًّا

