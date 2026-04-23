ادمون ساسين: حاصرتها اسرائيل ثم قتلتها ثم حاصرتها
-
23 April 2026
-
4 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب الإعلامي ادمون ساسين عبر فيسبوك:
حاصرتها اسرائيل ثم قتلتها ثم حاصرتها.
أمال خليل ليست مجرد هدف للاحتلال هددها سابقا. فهي جزء من ذاكرة الجنوب التي يعمل على تدمير قراها وأحياءها وأقلامها.
أمال الشهيدة التي كتبت بدمائها هذه المرة قصة مؤلمة من قصص الجنوب الحزينة التي وثقتها.
-
Just in
-
13 :49
الجيش الاسرائيلي: قتلنا عنصرًا من حزب الله في سجود بعد استهداف موقع إطلاق جنوب لبنان وصاروخ مضاد للدروع سقط قرب قواتنا دون إصابات
-
13 :37
النائب حسن فضل الله:
- حزب الله يريد الالتزام بوقف إطلاق النار لكن على إسرائيل الالتزام به أيضا
- التفاوض المباشر مع إسرائيل خطأ كبير يؤدي إلى زيادة الانقسام الداخلي
-
13 :26
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام: ندعم القرارات الشجاعة من السلطات اللبنانية بإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية
-
13 :17
"سي إن إن": ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 1.9% ليصل إلى ما يقارب 104 دولارات للبرميل مدفوعا بمخاوف من حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط
-
13 :01
مستشفى المعونات جبيل بحاجة ماسة لدم من فئة A+ للتبرع 71/674731
-
12 :56
رئيس وزراء السويد: تأثير صراع الشرق الأوسط سيكون كبيرًا على اقتصاد البلاد
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
23 April 2026
-
-
-
23 April 2026
-
-
-
23 April 2026
-
-
-
23 April 2026
-
-
-
23 April 2026
-
-
-
-
23 April 2026
-
-
-
-
23 April 2026
-
-
-
23 April 2026
-
-
-
23 April 2026
-
-
-
-
23 April 2026