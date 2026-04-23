كتب الإعلامي ادمون ساسين عبر فيسبوك:



‏حاصرتها اسرائيل ثم قتلتها ثم حاصرتها.



أمال خليل ليست مجرد هدف للاحتلال هددها سابقا. فهي جزء من ذاكرة الجنوب التي يعمل على تدمير قراها وأحياءها وأقلامها.

أمال الشهيدة التي كتبت بدمائها هذه المرة قصة مؤلمة من قصص الجنوب الحزينة التي وثقتها.

