كتبت النائب ندى بستاني عبر منصة إكس:

"امال خليل شهيدة الكلمة، بتنضاف على لائحة الشهداء.

استهداف الصحافيين جريمة مش ممكن نسكت عنها.

الاستهداف الإجرامي المتعمّد للصحافية امال خليل من قبل العدو الإسرائيلي جرح جديد لحرية الإعلام بلبنان منطالب بتحقيق دولي شفاف، وتحرّك فوري من الدولة اللبنانية للضغط من أجل تأمين الحماية للصحافيين، وتحقيق العدالة والمحاسبة.

الله يرحمها ويصبّر عيلتها".