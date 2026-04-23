صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ - شعبة العلاقات العامّة البيان الآتي:

"بتاريخ 23-03-2026، ادّعى أحد المحامين بتعرّض المدعو (م. ش.، مواليد عام 1996، سوري الجنسية) لعملية خطف من قبل مجهولين في محلة الجديدة، وذلك أثناء وجوده على متن سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" مستأجرة.

وبنتيجة الكشف الميداني الذي قامت به شعبة المعلومات في المحلة المذكورة، عُثر على مظروفَي إطلاق نار عائدين لبندقية كلاشينكوف ومسدس حربي، إضافةً إلى بقعة دماء كبيرة، ما رجّح لدى محققي الشعبة حصول جريمة قتل. ومن خلال المتابعة، عُثر على السيارة المستأجرة، وبتفتيشها عُثر في داخلها على هاتف خلوي. على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادثة.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تم تحديد هوية أحد المشتبه بهم، ويدعى: م. م. (مواليد عام 1991، لبناني). بتاريخ 28-03-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة الزعرور.

وبتفتيش منزله، ضبطت كمية كبيرة من المخدّرات وأسلحة حربية. بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدرات، وبمعرفته بالمدعو (م. ش.)، مشيراً إلى حصول خلاف بينهما فجر تاريخ 23-03-2026 قرب منزله على خلفية قضايا مخدرات.

وأفاد بأنه أثناء وجوده في المكان، أقدم المغدور على ملاحقته إلى موقف البناية برفقة شخصين آخرين على متن سيارة رباعية الدفع نوع “FJ”، حيث شهر مسدساً حربياً بوجهه وأطلق النار باتجاهه من دون إصابته. عندها، أطلق الموقوف النار من بندقية كلاشينكوف كانت بحوزته، ما أدى إلى إصابة (م. ش.) وسقوطه أرضاً، فيما فرّ مرافقاه.

وأضاف أنه حاول إسعافه، إلا أنه تبيّن له أنه فارق الحياة، فقام بوضع الجثة داخل سيارته ونقلها إلى بلدة كفر عقاب، حيث عمد إلى إحراقها بهدف إخفاء معالم الجريمة.

وقد أُجريت دلالة على مكان إحراق الجثة في محلة كفر عقاب، حيث تم أخذ عينات لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة. كما أسفر تفتيش منزل الموقوف في البلدة المذكورة عن ضبط كمية إضافية من المخدرات.

أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً لإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".