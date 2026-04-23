أعلنت بلدية مدينة صور في بيان، أنه "انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وحرصاً على منع أي تعديات أو استغلال قد يطال الأبنية والعقارات المتضررة جراء الاعتداءات الاسرائيلية، يمنع بشكل نهائي ممارسة أي نشاط من جامعي الخردة والحديد ومخلّفات الردم داخل كل أحياء وشوارع مدينة صور، وخصوصاً في المواقع والأبنية التي تضررت نتيجة الاعتداءات والاستهدافات".

وسمحت "برفع الأنقاض أو نقل الخردة حصراً في الحالات التي تتم بناءً على طلب مالك العقار أو من ينوب عنه قانوناً، وبعد الحصول مسبقاً على موافقة خطية من بلدية صور، تتضمن اسم الشخص أو الجهة المكلفة، عنوان العقار، والمهلة المحددة لتنفيذ الأعمال".

أضافت: "كل من يثبت قيامه بجمع الخردة أو نقل موجودات من العقارات والمواقع المتضررة من دون تصريح رسمي، يعتبر متعدياً على الملكية الخاصة ومستولياً بصورة غير قانونية على ممتلكات الآخرين، ما يعرّضه للمساءلة الفورية، كما سيتم حجز السيارات والآليات المخالفة التي تقوم بنقل الخردة من دون إذن صادر عن البلدية، وسيتم تسليم المخالفين إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ودعت "الجميع إلى التعاون الكامل والتقيد بمضمون هذا البيان، من أجل حماية ممتلكات المواطنين خصوصاً في هذه الظروف الحساسة والدقيقة."