نشر النائب السابق أمل أبو زيد على منصة "أكس" صورة الصحافية الشهيدة آمال خليل وأرفقها بتعليق: "رحلت آمال خليل لأنها كانت تنقل الحقيقة. كانت الكلمة والصورة سلاحها الوحيد في وجه المسيّرات المعادية.

الشهيدة آمال خليل لم تكن مجرد صحافية ميدانية بل كانت عينًا ترى ما تخشاه إسرائيل ودفعت حياتها ثمناً لشجاعتها".

أضاف "اغتيالها لن يخفي الجرائم الممنهجة والموصوفة في الجنوب ولن يطمس الحقيقة.

الرحمة لروحها، والعدالة لها واجب وحقٌ لا يسقط".

