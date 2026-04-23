لبنان… غضب الدم والكرامة - جمانة سليلاتي
source: tayyar.org
حين يسقط الشهيد على تراب لبنان، لا يسقط جسده فقط، بل يسقط معه معنى الوطن كلّه. دماؤه تصرخ أنّ هذه الأرض لا تُقاس إلا بالتضحيات، وأنّ الكرامة لا تُحفظ إلا بالثمن الأغلى.
هذا الدم ليس ذكرى تُروى، بل هو حاضر يفضح حربًا وجودية تُشنّ على لبنان نفسه. حرب على كياننا، على إعلاميينا الذين يُستهدفون بالكلمة، على مسعفينا الذين يُقتلون بالواجب، على أطفالنا ونسائنا وشبابنا الذين يُذبحون لأنّهم لبنانيون. كل قطرة دم هنا لبنانية، وكل جرح يُفتح هو جرح في جسد الوطن.
ومن قلب هذا الألم، ومن تعب هذه الحرب يولد السؤال عن السلام. نعم، تعبنا ونريد أن نعيش بسلام، لكن أيّ سلام بلا استعادة الحقوق هو استسلام، هو موت بطيء، هو محو لهويتنا. الكرامة هي الشرط الأول، هي الأساس الذي يسبق السلام، وإلا يصبح السلام مجرّد قناع للهزيمة.
وعندما نذهب إلى المفاوضات، يجب ألا نذهب ضعفاء ولا مترددين، بل نحمل دماء شهدائنا وأشلاءهم، ونضعها أمام العالم كدليل على الجرائم والمجازر التي تخطّت حدود الإنسانية. المفاوضات لن تكون إلا من موقع قوّة، ولن تُبنى إلا على ما يريده شهداؤنا، لأنّهم الأكثرية، ولأنّ الكلمة لهم.
نعم نفاوض ولكن لتحقيق هدف انسحاب الإحتلال الإسرائيلي من آخر شبر، واستعادة الأسرى، وردّ الحقوق إلى أصحابها. اما نحن في الداخل فنقرّر مصيرنا بأنفسنا، ونبني دولة تليق بدماء أبنائها، دولة تُصان بالكرامة والحق.
لكن يبقى السؤال الذي يفتح جرحًا آخر: كيف يمكن أن نتفق في الداخل، ونقرّر مصيرنا معًا، ونتعلّم من تجارب التاريخ في لبنان؟ هل نسمح للدم أن يوحّدنا أخيرًا، أم نتركه يضيع بين الانقسامات؟
10 :56
بلدية صور: كل من يثبت قيامه بجمع الخردة من دون تصريح رسمي يعتبر متعدياً على الملكية الخاصة تتمة
-
10 :54
الوكالة الوطنية: العدو الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا في بلدة الخيام
-
10 :44
مدير وكالة الطاقة الدولية: نواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ
-
10 :38
الجيش الإسرائيليّ يحرق منازل في ميس الجبل! تتمة
-
10 :33
"يسرائيل هيوم": توقعات بأنه خلال عدة أيام سيجدد ترامب الهجمات على إيران بضربة مكثفة تستمر عدة أيام بعد ذلك سيعلن عن نهاية الحرب
-
10 :21
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه جنوبي لبنان
بلدية صور: كل من يثبت قيامه بجمع الخردة من دون تصريح رسمي يعتبر متعدياً على الملكية الخاصة
-
23 April 2026
-
الجيش الإسرائيليّ يحرق منازل في ميس الجبل!
23 April 2026
-
