نعى الاعلامي ريكاردو كرم زميلته امال خليل وكتب:



آمال خليل قامت بواجبها. ذهبت لتشهد على الحقيقة.

استشهدت بنيران إسرائيلية.

هذا ليس قدراً ولا "خسائر جانبية"، بل انتهاك صارخ.

نرثيها بغضب، ونرفض أن تصبح الحقيقة هدفاً.

يا زهرة الجنوب يا عصفورة البكي.