أصدرت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:



لم تعدْ كلمات ومفردات الإدانة والإستنكار كافية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية المتكررة في حق الإعلاميين والصحافيين اللبنانيين الذين يمارسون حقهم الطبيعي على أرضهم. جريمة تلي جريمة وقافلة الشهداء في تصاعد، من دون أي رادع من قبل المجتمع الدولي وفي ظل صمت واسع لدى الهيئات الصحفية الدولية عن هذه الجرائم.



لقد شكلت الزميلة آمال خليل نموذجاً للإعلام اللبناني الملتزم قضية أرضه وهي بنت الجنوب. فلم تتخلَ عن التزامها الوطني والمهني في زمن الحرب الإسرائيلية، وبقيت مثابِرة على كتابة التقارير والأخبار ونقل الصورة كما هي من أرض الجنوب التي تواجِه أشرس الإعتداءات واستهداف البشر والحجر.



إنَّ التيار الوطني الحر يكرِّر دعوته السلطة اللبنانية إلى تنظيم أوسع الحملات الدبلوماسية والإعلامية ضد الجرائم الإسرائيلية، منعاً لتكرارها وسعياً لحماية الصحفيين، وأيضاً طواقم الإسعاف والدفاع المدني التي تبقى معرضة للإستهداف.

ويتقدم "التيار" من عائلة الشهيدة وصحيفة "الأخبار" ومن الجسم الإعلامي والصحفي اللبناني ككل بأحر التعازي الصادقة.