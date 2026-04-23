اعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ألمه لاستشهاد الإعلامية امال خليل من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدة الطيري امس واصيبت فيه ايضا الإعلامية زينب فرج .



وراى الرئيس عون ان "تعمّد اسرائيل دائما استهداف الإعلاميين بشكل مباشر هدفه إخفاء حقيقة ارتكاباتها العدوانية ضد لبنان ، فضلا عن كونها جرائم ضد الإنسانية تعاقب عليها القوانين والأعراف الدولية وتشكل حافزاً لتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لها".



وقدم الرئيس عون تعازيه إلى عائلة الإعلامية الشهيدة التي انضمت إلى قافلة الإعلاميين الشهداء الذين سبقوها على درب الشهادة على ارض الجنوب ايضا ، كما عزى أسرة جريدة " الاخبار" والأسرة الإعلامية اللبنانية والعربية ، سائلا لها الرحمة ولهم جميعاً الصبر والعزاء. كما تمنى الشفاء العاجل لزميلتها زينب فرج التي اصيبت في الاعتداء نفسه .

