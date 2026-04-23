الرئيس عون طلب إضافة هذا البند ألاساسي قبل البدء بالمفاوضات
23 April 2026
23 secs ago
source: tayyar.org
علمت “نداء الوطن” أن بعبدا وضعت، أمس، اللمسات الأخيرة على موقف لبنان مع السفيرة ندى معوض. وستطرح باسم الدولة اللبنانية تمديد وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 20 و40 يومًا، كما طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون إضافة بند أساسي في المفاوضات، وهو وقف التدمير الإسرائيلي في القرى والمدن المحتلة. وفي حال سارت الأمور كما يجب، سيتحدد مكان انطلاق المفاوضات وزمانها. وتشير الأجواء إلى وجود تجاوب أميركي مع مطالب الدولة اللبنانية، ولن تكون هناك عرقلة إسرائيلية؛ لأن واشنطن تريد نجاح التفاوض.
وفي حال تم تجاوز عقبة اليوم، سيترأس السفير السابق سيمون كرم الوفد المفاوض باسم لبنان. ويبدو الرئيس عون حازمًا في هذا المجال؛ إذ يؤكد أن التفاوض يهدف إلى استرجاع الحقوق والوصول إلى السلام لا الاستسلام، وهو يضع رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه برّي ونوّاف سلام في أجواء التطورات كافة، وبالتالي لن يتراجع عن موقفه مهما اشتدت الضغوط؛ لأن مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.
توازيًا، تشير مصادر مطلعة أميركيًّا إلى أن لبنان قد ينجح في تجديد وقف إطلاق النار، ولكن بحسب واشنطن، فإن إسرائيل ستتمسك بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن نفسها في أي وقت وبأي طريقة، وأن الهدنة المزمعة لن تعيق هذا الحق. وتعتبر المصادر أن الهدف من هذه المحادثات، سواء كانت الجولة الثانية أو ربما الثالثة، هو في الواقع إيجاد صيغة للتوفيق بين هذه الخلافات، وإيجاد طريقة للربط بين وقف إطلاق النار ونزع السلاح على نحو يرضي الطرفين. وتضيف أنه “علينا ألا نغفل The elephant in the room وهو “حزب الله” الذي لديه وجهات نظر مختلفة للغاية عن لبنان، رغم أن الحكومة نفسها قد نزعت الشرعية عن سلاحه. ولكن في المحصلة بالنسبة للأميركيين، يبقى الصراع الجديد والمتجدد هو نزع سلاح حزب الله، وبسط سلطة الدولة كاملة على أراضيها”.
09 :31
ريكاردو كرم ينعى زميلته امال خليل: هذا ليس قدراً ولا "خسائر جانبية"، بل انتهاك صارخ!
09 :23
الموفد السعودي وصل الى بيروت
09 :19
وزارة الدفاع الإسرائيلية: طلبات شراء متعددة لذخائر جوية بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار
09 :14
هزة أرضية فجر اليوم في هذه المنطقة اللبنانية
09 :11
وزير الداخلية الباكستاني:
- تمديد ترامب وقف إطلاق النار خطوة مهمة لتخفيف التوتر ونتوقع إحراز تقدم من جانب إيران
- نشدد على ضرورة استمرار القنوات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران للتوصل إلى حل دائم للنزاع
09 :00
"بلومبيرغ": مجمع البتروكيماويات في ماهشهر جنوبي إيران لا يزال مُعطلًا
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026
23 April 2026