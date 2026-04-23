أسرار الصحف ليوم الخميس 23 نيسان 2026
23 April 2026
4 mins ago
source: tayyar.org
اللواء: أسرار
لغز
كرَّست أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار المحروقات صعوبات جذرية في ما خصَّ تسهيل عودة اللبنانيين في أيام الصيف، حتى لو توقفت الحرب!
غمز
نقل قطب وسطي «رسالة تواصل» من مرجع إلى مرجع، ضمن نصيحة مشتركة بإبطاء الخطوات باتجاه المطالب غير الملائمة في ضوء المفاوضات الجارية..
همس
نُقل عن دبلوماسي مرشح لدور كبير في مسار المفاوضات، في مرحلة لاحقة تأكيده أن لبنان تأخر في التحرُّك لإحتواء ما يحصل قبل حصوله المكلف الآن..
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
قال خبير في أسواق الطاقة إن الحصار الذي فرضته السفن الأميركية على الموانئ الإيرانية وتسعى لتوسيع نطاقه عبر البحار ليطال السفن الإيرانية في البحار والمحيطات هو بداية حرب ناقلات بين طهران وواشنطن سوف تؤدي إلى عمليات حجز سفن واستهداف سفن ما سوف يؤدي إلى جمود في النقل البحري، خصوصاً في مجال النفط ويرفع أكلاف التأمين ويتسبّب بسبب الحذر والجمود إلى نقص في الكميات المعروضة في الأسواق بصورة تضيف إلى أزمة إقفال مضيق هرمز أزمة موازية لا تقل حجماً عنها، ما يعني، كما تقول، تفاعلات أسعار السوق أمس، اتجاهاً في الأسعار نحو الارتفاع لم ينفع تمديد وقف النار في احتوائها حيث انتقل سعر برميل النفط خلال خمسة أيام من 96$ للبرميل إلى 102$ للبرميل رغم تمديد الهدنة، بسبب حرب الناقلات والسفن والغموض حول فرص التوصل إلى حل؟
كواليس
تساءلت مصادر دبلوماسية عن معنى إصدار السفارة الأميركية دعوة رعاياها لمغادرة لبنان عشيّة موعد انعقاد جلسة التفاوض المقررة بين لبنان و”إسرائيل” في واشنطن، بالرغم من تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهدنة مع إيران التي تشكل أساس وقف النار على جبهة لبنان. ورأت المصادر في بيان السفارة الأميركية رسالة ضغط على السلطة اللبنانية بعد صدور دعوات داخلية لربط المشاركة في جلسة التفاوض بوقف عمليات تدمير المنازل في القرى والبلدات الحدودية، وبعدما تلقت السلطة اللبنانية جواباً سلبياً على طلب الضغط على “إسرائيل” لوقف عمليات التدمير، كما تلقت جواباً سلبياً على طلب إيضاح المذكرة الصادرة عن الخارجية الأميركية وما تضمّنته من إطلاق يد “إسرائيل” في مواصلة الاعتداءات وتضمّن الجواب الأميركي إبلاغ السلطات اللبنانية بحصر البحث في الجلسة بتمديد وقف النار، بينما تطلب “إسرائيل” البحث في تنسيق الجهود ضد حزب الله وتسعى واشنطن لمطالبة لبنان بإلغاء القيود القانونية للعلاقات بين لبنان و”إسرائيل” بما في ذلك قانون المقاطعة، بحيث يبدو أن لبنان وضع نفسه في ورطة كبيرة بخيار التفاوض دون مصادر قوة.
نداء الوطن: أسرار
لفت مراقبون إلى غياب أي تحرك من قبل جهة حزبية لمواكبة عودة الأهالي إلى مناطقهم، بخلاف ما كان يحصل ما يُؤشر إلى حالة ترقب لقرارات إقليمية أوسع تحدّد مسار المرحلة باتجاه تسوية أو تصعيد.
بحسب مصادر الغارات التي استهدفت صور قبل الهدنة وأدّت إلى نحو 20 ضحية كان بينهم هدفان: مقتل مهى أبو خليل جاء كتصفية حساب لأنها شاركت بمحاولة خطف طائرة "العال" الإسرائيلية عام 1969، ومقتل قائد قطاع بنت جبيل علي رضا عباس، جاء ضمن مجريات المعركة الحالية مع "الحزب".
Just in
08 :00
لهذا السبب أرسل بري علي حسن خليل إلى السعودية! تتمة
07 :50
كوريا الجنوبية تأمل في عودة سريعة للسلام إلى منطقة الشرق الأوسط
07 :35
موقع "بوليتيكو": بريطانيا ستعرض مشاركة كاسحات ألغام كجزء من مهمة متعددة الجنسيات بمضيق هرمز
07 :29
الجيش الاسرائيلي: قتلنا مسلحين اقتربا من قواتنا شمالًا وجنوبًا في غزة بعد تجاوزهِما الخط الأصفر وتشكيلهما تهديدًا فوريًا
07 :25
التحكم المروري: قتيل و12 جريحًا في 6 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
07 :23
الأمن ممسوك (الجمهورية) تتمة
Other stories
عناوين الصحف ليوم الخميس 23 نيسان 2026
لبنان ليس بوارد الذهاب الى سلام منفرد... فهو ملتزم بسقف السلام العربي
التفاوض اللبناني يصطدم بشروط إسرائيلية متشددة
قاليباف: وقف الحرب على لبنان والانسحاب شرط أساسي لأي اتفاق مع واشنطن | سلطة صاغرة تتوسّل العدو
لبنان يشترط تثبيت وقف النار لبدء المفاوضات المباشرة
الوزير مرقص نعى الصحافية الشهيدة آمال خليل
موكب السفير البابوي وصل إلى مكان الاستهداف في الطيري!
طوارئ الصحة: المحاولات مستمرة لإنقاذ الإعلامية آمال خليل
"الحزب" يردّ على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار!
مستوطنون تظاهروا عند الحدود الشمالية للمطالبة بالاستيطان في أرض جنوب لبنان
كرة السلة: بطولتا الدرجة الأولى تُستأنفان في 15 أيار للسيدات و22 ايار للرجال
بالصور - الكتيبة الايطالية في الجنوب تعيد تمثال السيد المسيح إلى مكانه في دبل بحضور السفير البابوي
شو الوضع؟ مفاوضات الخميس امتحانٌ جديد للسلطة وإسرائيل تواصل الإعتداءات واستهداف الصحافيين
سيارة الصليب الأحمر التي أقلت الصحافية زينب فرج تعرضت لإطلاق نار
نقيب محرري الصحافة دان محاصرة إسرائيل للصحافيين والمصورين وحملها مسؤولية سلامتهم
الرئيس عون عزّى الدولة الفرنسية وقيادة "اليونيفيل" باستشهاد الجندي الفرنسي
إسرائيل تحاصر الصحافيتين آمال خليل وزينب فرج في الطيري!
المرصد الأوروبي للنزاهة: تحقيقات فرنسا تعيد ملف التحويلات المالية من لبنان إلى الواجهة
شهيدان جراء الغارة في الطيري
توقيف إسرائيليين توغّلوا داخل الأراضي السورية
