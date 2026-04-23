الأخبار: حزب الله يلاحق العدو: سنواصل القتال وفق تقديراتنا

قاليباف: يجب وقف الحرب نهائيًا على لبنان

النهار: الصحافة تدفع الضريبة في تدهور ميداني عنيف... لبنان يطلب تمديد الهدنة في جولة واشنطن اليوم











الديار: التفاوض اللبناني يصطدم بشروط إسرائيلية متشددة

استبعاد فرنسا يثير تساؤلات حول توازن المسار التفاوضي













المدن: لبنان في الهدنة: إحراقُ الأرض وأهلها والمسعفين والصحافيين!











اللواء: المفاوضات في دائرة التقييم.. وجولة اليوم حاسمة.. تمديد وقف النار والالتزام به

الاحتلال يتجاوز كل الأعراف: الصحافيون هدفاً سهلاً.. وتدمير المنازل إجرام متمادٍ











الجمهورية: عون: لا تنازل ولا مساومة

جولة واشنطن الثانية: تأسيسية لهدنة أطول

البناء: تحول الصراع على هرمز وحصار الموانئ إلى حرب سفن وبرميل النفط 102 $ | إسلام آباد مجمّدة وترامب ينفي وجود مهلة لوقف النار وإيران تتمسك بشروطها | آمال خليل أيقونة إعلامية شهيدة… والسلطة إلى التفاوض اليوم… والمقاومة ترد

نداء الوطن: "العصابة" تصنع في لبنان













l'orient le jour: Face à l’équation « Gaza ou paix imposée », Beyrouth tente d’imposer sa propre feuille de route











عناوين بعض الصحف العربية







الأنباء الكويتية: جولة ثانية من المحادثات مع إسرائيل في واشنطن اليوم.. وعون: عدم التساهل في منع المظاهر المسلحة من أي جهة











الشرق الأوسط السعودية: ترمب يمدّد الهدنة والحصار... وتصعيد إيراني في مضيق هرمز