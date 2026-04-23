لبنان ليس بوارد الذهاب الى سلام منفرد... فهو ملتزم بسقف السلام العربي
23 April 2026
15 secs ago
source: اللواء
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
على صعيد المفاوضات، يحرص لبنان على ابقائها ضمن اطار السفراء، ريثما تتوضح معطيات تطويرها، المرتبط بمدى استجابة اسرائيل لشروط التفاوض، واحترام وقف النار، ووقف الانتهاكات.
وحسب مصدر لبناني مطَّلع فإن لبنان ليس بوارد الذهاب الى سلام منفرد، فهو على هذا الصعيد ملتزم بسقف السلام العربي وفقاً للمبادرة العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002.
وفي الاجتماع الثاني اليوم، سيطلب لبنان وقف اطلاق النار، وهدنة دائمة ليستكمل التفاوض في واشنطن.
وفي المعلومات ان الرئيس نبيه بري ابلغ مَن يعنيه الامر انه يرفض ادخال اي شخصية شيعية الى مسار التفاوض.
وفي معلومات مصدر مطلع فإن لبنان عكف على اعادة تقييم المسار التفاوضي، في ضوء المطالب الاسرائيلية غير الواقعية، وعدم الالتزام لا بوقف النار ولا بالهدنة، والاستمرار بعمليات القصف والقتل والاحتلال وعدم الانسحاب من الاراضي اللبنانية.
واجرى المستشار الرئاسي العميد اندريه رحال مباحثات مع الامير يزيد بن فرحان المكلف بالملف اللبناني في الديوان الملكي السعودي.
08 :00
لهذا السبب أرسل بري علي حسن خليل إلى السعودية! تتمة
07 :50
كوريا الجنوبية تأمل في عودة سريعة للسلام إلى منطقة الشرق الأوسط
07 :35
موقع "بوليتيكو": بريطانيا ستعرض مشاركة كاسحات ألغام كجزء من مهمة متعددة الجنسيات بمضيق هرمز
07 :29
الجيش الاسرائيلي: قتلنا مسلحين اقتربا من قواتنا شمالًا وجنوبًا في غزة بعد تجاوزهِما الخط الأصفر وتشكيلهما تهديدًا فوريًا
07 :25
التحكم المروري: قتيل و12 جريحًا في 6 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
07 :23
الأمن ممسوك (الجمهورية) تتمة
التفاوض اللبناني يصطدم بشروط إسرائيلية متشددة
قاليباف: وقف الحرب على لبنان والانسحاب شرط أساسي لأي اتفاق مع واشنطن | سلطة صاغرة تتوسّل العدو
لبنان يشترط تثبيت وقف النار لبدء المفاوضات المباشرة
الوزير مرقص نعى الصحافية الشهيدة آمال خليل
موكب السفير البابوي وصل إلى مكان الاستهداف في الطيري!
طوارئ الصحة: المحاولات مستمرة لإنقاذ الإعلامية آمال خليل
"الحزب" يردّ على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار!
مستوطنون تظاهروا عند الحدود الشمالية للمطالبة بالاستيطان في أرض جنوب لبنان
كرة السلة: بطولتا الدرجة الأولى تُستأنفان في 15 أيار للسيدات و22 ايار للرجال
بالصور - الكتيبة الايطالية في الجنوب تعيد تمثال السيد المسيح إلى مكانه في دبل بحضور السفير البابوي
شو الوضع؟ مفاوضات الخميس امتحانٌ جديد للسلطة وإسرائيل تواصل الإعتداءات واستهداف الصحافيين
سيارة الصليب الأحمر التي أقلت الصحافية زينب فرج تعرضت لإطلاق نار
نقيب محرري الصحافة دان محاصرة إسرائيل للصحافيين والمصورين وحملها مسؤولية سلامتهم
الرئيس عون عزّى الدولة الفرنسية وقيادة "اليونيفيل" باستشهاد الجندي الفرنسي
إسرائيل تحاصر الصحافيتين آمال خليل وزينب فرج في الطيري!
المرصد الأوروبي للنزاهة: تحقيقات فرنسا تعيد ملف التحويلات المالية من لبنان إلى الواجهة
شهيدان جراء الغارة في الطيري
توقيف إسرائيليين توغّلوا داخل الأراضي السورية
هذا ما سيطالب به لبنان في اجتماع واشنطن غدًا!
أمن الدولة تحذر من نشر معلومات غير دقيقة
Just in
-
08 :00
لهذا السبب أرسل بري علي حسن خليل إلى السعودية! تتمة
-
07 :50
كوريا الجنوبية تأمل في عودة سريعة للسلام إلى منطقة الشرق الأوسط
-
07 :35
موقع "بوليتيكو": بريطانيا ستعرض مشاركة كاسحات ألغام كجزء من مهمة متعددة الجنسيات بمضيق هرمز
-
07 :29
الجيش الاسرائيلي: قتلنا مسلحين اقتربا من قواتنا شمالًا وجنوبًا في غزة بعد تجاوزهِما الخط الأصفر وتشكيلهما تهديدًا فوريًا
-
07 :25
التحكم المروري: قتيل و12 جريحًا في 6 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
07 :23
الأمن ممسوك (الجمهورية) تتمة
لهذا السبب أرسل بري علي حسن خليل إلى السعودية!
23 April 2026
الأمن ممسوك
23 April 2026
إسرائيل استغلت الهدنة لتطويق ما يزيد عن 50 بلدة لبنانية
23 April 2026
مصدر وزاري: نصائح تلقاها لبنان من جهات حريصة على مصلحته شددت على الذهاب إلى المفاوضات
23 April 2026
مصادر إيرانية تستبعد تجدّد الحرب...
23 April 2026
أسرار الصحف ليوم الخميس 23 نيسان 2026
23 April 2026
عناوين الصحف ليوم الخميس 23 نيسان 2026
23 April 2026
اكتشاف علامة خفية لأحد أخطر أنواع السرطان
23 April 2026
التفاوض اللبناني يصطدم بشروط إسرائيلية متشددة
23 April 2026
«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب
23 April 2026