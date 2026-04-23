لبنان يشترط تثبيت وقف النار لبدء المفاوضات المباشرة
23 April 2026
16 secs ago
source: الشرق الأوسط
الشرق الأوسط السعودية: بيروت:يخوض الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» مناوشات «قواعد الاشتباك»، إذ يُظهر تبادل إطلاق النار في جنوب لبنان محاولات لحصر نطاق المواجهات في منطقة جنوب نهر الليطاني الحدودية مع إسرائيل، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية ضمن المناطق التي تسيطر عليها، في مقابل اقتصار عمليات الحزب على هذه المنطقة مترافقة مع ردود محدودة على خروق الهدنة ضمن نطاق شمال إسرائيل.
وأعلن «حزب الله»، أمس، أنه استهدف بمسيّرة، مربض مدفعية للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة داخل لبنان، «ردّاً على الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار».
وعشية لقاء سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، في لقاء ثانٍ، اليوم (الخميس)، حدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون شرطه الأساسي لبدء المفاوضات، قائلاً إنه يتمثل بتثبيت وقف النار، ودعا إلى وحدة الموقف الوطني لتقوية الفريق اللبناني المفاوض، كما حثّ الأجهزة الأمنية والعسكرية على دهم مواقع تخزين الأسلحة ومنع المظاهر المسلحة.
06 :23
لبنان ليس بوارد الذهاب الى سلام منفرد... فهو ملتزم بسقف السلام العربي (اللواء) تتمة
06 :11
التفاوض اللبناني يصطدم بشروط إسرائيلية متشددة (الديار) تتمة
05 :53
قاليباف: وقف الحرب على لبنان والانسحاب شرط أساسي لأي اتفاق مع واشنطن | سلطة صاغرة تتوسّل العدو (الأخبار) تتمة
05 :20
ترامب: لا "ضغط زمني" لوقف إطلاق النار أو المحادثات مع إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
23 :42
رويترز عن مصادر أمنية وملاحية: الجيش الأمريكي يعترض 3 ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية ويغير مسارها
23 :37
الوزير مرقص نعى الصحافية الشهيدة آمال خليل تتمة
الوزير مرقص نعى الصحافية الشهيدة آمال خليل
موكب السفير البابوي وصل إلى مكان الاستهداف في الطيري!
طوارئ الصحة: المحاولات مستمرة لإنقاذ الإعلامية آمال خليل
"الحزب" يردّ على الخرق الإسرائيلي لوقف إطلاق النار!
مستوطنون تظاهروا عند الحدود الشمالية للمطالبة بالاستيطان في أرض جنوب لبنان
كرة السلة: بطولتا الدرجة الأولى تُستأنفان في 15 أيار للسيدات و22 ايار للرجال
بالصور - الكتيبة الايطالية في الجنوب تعيد تمثال السيد المسيح إلى مكانه في دبل بحضور السفير البابوي
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ مفاوضات الخميس امتحانٌ جديد للسلطة وإسرائيل تواصل الإعتداءات واستهداف الصحافيين
سيارة الصليب الأحمر التي أقلت الصحافية زينب فرج تعرضت لإطلاق نار
نقيب محرري الصحافة دان محاصرة إسرائيل للصحافيين والمصورين وحملها مسؤولية سلامتهم
الرئيس عون عزّى الدولة الفرنسية وقيادة "اليونيفيل" باستشهاد الجندي الفرنسي
إسرائيل تحاصر الصحافيتين آمال خليل وزينب فرج في الطيري!
المرصد الأوروبي للنزاهة: تحقيقات فرنسا تعيد ملف التحويلات المالية من لبنان إلى الواجهة
شهيدان جراء الغارة في الطيري
توقيف إسرائيليين توغّلوا داخل الأراضي السورية
هذا ما سيطالب به لبنان في اجتماع واشنطن غدًا!
أمن الدولة تحذر من نشر معلومات غير دقيقة
غادرتا منزلهما ولم تعودا... شقيقتان مفقودتان!
في عين إبل.. هذا ما فعله جريحٌ من "الحزب" حفاظًا على سلامة المدنيين بعد تهديد إسرائيليّ!
وزير خارجية إسرائيل: الخلافات مع لبنان بسيطة!
لبنان ليس بوارد الذهاب الى سلام منفرد... فهو ملتزم بسقف السلام العربي
-
-
-
23 April 2026
-
التفاوض اللبناني يصطدم بشروط إسرائيلية متشددة
-
-
-
23 April 2026
-
«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب
-
-
23 April 2026
-
قاليباف: وقف الحرب على لبنان والانسحاب شرط أساسي لأي اتفاق مع واشنطن | سلطة صاغرة تتوسّل العدو
-
-
-
23 April 2026
-
الفيفا يطرح الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم
-
-
23 April 2026
-
ترامب: لا "ضغط زمني" لوقف إطلاق النار أو المحادثات مع إيران
-
-
-
23 April 2026
-
بدائل صحية للسكريات.. أطعمة تشبع الرغبة دون أضرار
-
-
23 April 2026
-
مفوض الطاقة الأوروبي: قد نواجه أزمة في إمدادات وقود الطائرات بعد 6 أسابيع
-
-
23 April 2026
-
كريستيانو رونالدو ومارادونا يتصدران قائمة أنجح الصفقات في تاريخ كرة القدم
-
-
23 April 2026
-
كيف تخفّض الدهون الثلاثية؟ احذر هذه المشروبات أولاً
-
-
23 April 2026