أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن خلال مرور موكب السفير البابوي آتيا من بلدة عين إبل، وصل إلى مكان الاستهداف في الطيري، وهو موجود الآن برفقة موكب من قوات اليونيفيل، إلى جانب الجيش اللبناني وعناصر الصليب الأحمر.

