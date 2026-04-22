طوارئ الصحة: المحاولات مستمرة لإنقاذ الإعلامية آمال خليل
22 April 2026
9 mins ago
source: tayyar.org
اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "الغارتين اللتين شنهما العدو الإسرائيلي على بلدة الطيري - قضاء بنت جبيل، أدتا إلى شهيدين وجريحة ولا تزال المحاولات مستمرة لإنقاذ الإعلامية آمال خليل.
وكان العدو قد لاحق خليل وزميلتها زينب فرج اللتين احتمتا من الغارة الأولى في منزل مجاور، مستهدفا المنزل الذي لجأتا إليه.
وعندما وصل الصليب الأحمر اللبناني لنقل المصابين، حال العدو دون إتمام المهمة الإنسانية، فأطلق على سيارة الإسعاف قنبلة صوتية واستهدفها بالرصاص فلم يتمكن من انتشال خليل، فيما نقلت فرج إلى المستشفى وجثماني الشهيدين.
إن وزارة الصحة العامة تشجب الممارسات المرفوضة التي يدأب العدو على ارتكابها بكل إصرار، فسجل خرقا فاضحا مزدوجا تمثل بعرقلة جهود إنقاذ مواطنة معروفة بنشاطها الاعلامي المدني، فضلا عن استهداف سيارة إسعاف تحمل بوضوح شارة الصليب الأحمر.
إن الوزارة تتمنى نجاح الجهود المستمرة في إنقاذ الإعلامية خليل، وتناشد الهيئات الأممية والدولية وضع حد لهذه الاستباحة اللاإنسانية من قبل العدو الإسرائيلي، والتي لا بد أن تلقى الحساب عاجلا ام آجلا".
Just in
22 :45
القضاء الإيراني: ترامب نشر معلومات كاذبة بشأن نساء إيرانيات قال إنهن يواجهن الإعدام وجرى العفو عنهن بطلب منه
22 :38
مرقص للـOTV: الاتصالات قائمة والتنسيق مستمر على اعلى المستويات للعثور على أمال خليل
22 :35
البيت الأبيض: الرئيس قدم عرضاً سخياً للنظام الإيراني ويريد رداً موحداً منه
22 :35
موكب السفير البابوي وصل إلى مكان الاستهداف في الطيري! تتمة
22 :30
المتحدثة باسم البيت الأبيض: نعمل على خنق اقتصاد إيران وهناك انقسام حاد في هذا البلد ونريد منهم موقفاً موحداً
22 :27
القيادة المركزية الأميركية: القوات الأميركية أعادت 29 سفينة في إطار الحصار المفروض على إيران
