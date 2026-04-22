صدر عن الإعلام الحربي لحزب اللّه البيانين الآتيين:

- دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستهداف سيّارة في بلدة الطيري بغارة من مسيّرة معادية، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:00 الأربعاء 22-04-2026 آليّة هامر قياديّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

- دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار بغارة من مسيّرة على بلدة يحمر الشقيف، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:00 الأربعاء 22-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة.