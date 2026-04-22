عقدت الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة جلسة عصر الأربعاء 23 نيسان الجاري في مقر انطوان شويري- الاتحاد اللبناني لكرة السلة في جل الديب برئاسة رئيس الاتحاد أكرم حلبي وحضور الأعضاء.



وبعد الاجتماع، عقد حلبي مؤتمراً صحافياً حضره حشد من رجال الصحافة والاعلام وقال:"أرحب برجال وسيدات الصحافة والاعلام والحضور الاعلامي الكبير دليل على مكانة رياضة كرة السلة لدى اللبنانيين.ولقد قرّرت الهيئة الادارية للاتحاد خلال اجتماعها ما يلي:



-استئناف بطولة لبنان للسيدات (درجة أولى) في 15 ايار المقبل.



-استئناف بطولة لبنان للرجال (درجة اولى) في 22 ايار المقبل.



-اطلاق بطولة لبنان للرجال(درجة ثانية) في 29 ايار المقبل".



واضاف حلبي"ان الاتحاد منفتح على مقترحات الأندية". ثم اجاب رئيس الاتحاد على أسئلة الصحافيين.