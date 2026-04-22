بحضور السفير البابوي باولو بورجيا وكهنة البلدة وبمواكبة الكتيبة الإيطالية من قبل قائد اليونيفيل في لبنان تّمت إعادة تمثال السيد المسيح الى مكانه في بلدة دبل.