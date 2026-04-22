أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن سيارة الصليب الأحمر التي أقلت الصحافية زينب فرج من بلدة الطيري إلى مستشفى "تبنين الحكومي" تعرضت لإطلاق نار معاد، وآثار الرصاص ظاهرة على السيارة.