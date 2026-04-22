معلومات للـLBCI: الصليب الاحمر يسحب الزميلة زينب فرج مصابة بالاضافة الى جثتي شهيدين وفريقه يتعرض لقنبلة صوتية تحذيرية ما اجبره على الانسحاب من الطيري وهو يفترض ان يعود اليها لاحقا لمواصلة البحث عن الزميلة آمال خليل
22 April 2026
2 mins ago
19 :49
رئيس البرلمان الإيراني: وقف إطلاق النار يكون له معنى عندما لا ينتهك بالحصار البحري وارتهان الاقتصاد العالمي
19 :45
سيارة الصليب الأحمر التي أقلت الصحافية زينب فرج تعرضت لإطلاق نار تتمة
19 :29
مسؤول عسكري لبناني لـ"رويترز": طائرة إسرائيلية مسيّرة ألقت قنبلة يدوية على مسعفين كانوا يحاولون انتشال صحافي جريح من تحت الأنقاض ببلدة "الطيري" جنوبي لبنان
19 :27
مصدر عسكري رسمي لبناني لـ"الجزيرة": الجيش تواصل مع لجنة الميكانيزم لتسهيل وصول فرق الإنقاذ غلى الطيري وإسرائيل لم تتجاوب
19 :25
معلومات الجديد: طلب من الصليب الأحمر اللبناني ان يكون على استعداد وجهوزية للدخول مرة ثانية إلى الطيري للبحث عن امال خليل
19 :15
مصدر عسكري للـLBCI: الجيش اللبناني سيرافق الصليب الاحمر ويعود معه الى قرية الطيري بعد قليل في محاولة جديدة للوصول الى الصحافية آمال خليل الموجودة تحت الركام
