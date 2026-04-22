تبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، نبأ استشهاد الجندي الفرنسي الذي كان في عداد المصابين في حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها دورية فرنسية من قوة "اليونيفيل" في بلدة الغندورية قبل ايام .



وجدد الرئيس عون ادانته للحادث مكررا تعازيه إلى الدولة الفرنسية وقيادة " اليونيفيل"، معتبراً أن "الجندي الشهيد انضم مع رفيقه الى قافلة من شهداء القوات الدولية الذين رووا بدمائهم ارض الجنوب، أسوة بكوكبة من شهداء الجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية الأخرى".