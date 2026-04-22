أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام " بإصابات من بينهم صحافيون في العدوان الجوي الإسرائيلي المعادي للمرّة الثانية على بلدة الطيري .



وأفيد بان قوات الإحتلال تحاصر الزميلتين الصحافيتين آمال خليل وزينب فرج، ومنع الصليب الأحمر والجيش اللبناني من التوجه إليهما.