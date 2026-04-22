إسرائيل تحاصر الصحافيتين آمال خليل وزينب فرج في الطيري!
22 April 2026
13 secs ago
source: tayyar.org
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام " بإصابات من بينهم صحافيون في العدوان الجوي الإسرائيلي المعادي للمرّة الثانية على بلدة الطيري .
وأفيد بان قوات الإحتلال تحاصر الزميلتين الصحافيتين آمال خليل وزينب فرج، ومنع الصليب الأحمر والجيش اللبناني من التوجه إليهما.
Just in
18 :16
معلومات للـLBCI: الصليب الاحمر يسحب الزميلة زينب فرج مصابة بالاضافة الى جثتي شهيدين وفريقه يتعرض لقنبلة صوتية تحذيرية ما اجبره على الانسحاب من الطيري وهو يفترض ان يعود اليها لاحقا لمواصلة البحث عن الزميلة آمال خليل
17 :52
الرئيس عون عزّى الدولة الفرنسية وقيادة "اليونيفيل" باستشهاد الجندي الفرنسي تتمة
17 :49
️تفجير إسرائيليّ في بلدة دير سريان
17 :46
الجديد: وصول فرق الصليب الاحمر الى الصحافيين المحاصرين في بلدة الطيري بنت جبيل
17 :42
معلومات للـLBCI: فريق الصليب الأحمر اللبناني في طريقه إلى منطقة الطيري لإنقاذ الصحافيتين المحاصرتين هناك من قبل الجيش الإسرائيلي
17 :38
مصدر أميركي مطلع لرويترز: ترامب مستعد لمنح إيران مهلة إضافية لوقف إطلاق النار تتراوح من 3 إلى 5 أيام
